Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 20 ottobre 2025  | aggiornato alle 15:45 | 115147 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Feudo Arancio

Hotel si prepara a spegnere 50 candeline nel 2026 alla fiera di Bolzano

Dopo un’edizione da 19mila visitatori e oltre 400 espositori, la manifestazione guarda al futuro puntando sempre più su sostenibilità, nuove tecnologie e sul protagonismo dei giovani imprenditori dell’hotellerie

 
20 ottobre 2025 | 10:33

Hotel si prepara a spegnere 50 candeline nel 2026 alla fiera di Bolzano

Dopo un’edizione da 19mila visitatori e oltre 400 espositori, la manifestazione guarda al futuro puntando sempre più su sostenibilità, nuove tecnologie e sul protagonismo dei giovani imprenditori dell’hotellerie

20 ottobre 2025 | 10:33
 

Dopo il successo della 49ª edizione, Hotel si prepara a festeggiare nel 2026 un traguardo importante: la sua 50ª edizione, in programma dal 19 al 22 ottobre a Fiera Bolzano. L’evento, da mezzo secolo punto di riferimento per l’hotellerie e la ristorazione, si annuncia come un appuntamento strategico per un settore in continua evoluzione, dove sostenibilità, tecnologia e formazione si intrecciano per ridefinire il concetto stesso di accoglienza.

Hotel 2026

Hotel 2026, la 50ª edizione a Fiera Bolzano dal 19 al 22 ottobre

La 49ª edizione appena conclusa, ricordiamo, ha registrato numeri significativi, con oltre 19mila visitatori provenienti da tutta Italia e dall’area Dach. Un bilancio positivo che riflette la vitalità di un comparto in ripresa: nel 2024 l’ospitalità italiana ha infatti segnato un +5% di fatturato rispetto all’anno precedente, spinta dall’interesse crescente dei turisti internazionali verso le eccellenze e la cultura del Paese. Tra i segnali più incoraggianti emersi a Bolzano, la presenza di numerosi giovani imprenditori, sempre più coinvolti nel ripensare il futuro del turismo. Hotel continua a essere un punto di incontro per le nuove generazioni del settore, che scelgono di puntare su modelli gestionali sostenibili e soluzioni innovative. Le oltre 20 startup presenti quest’anno ne sono la prova, con progetti che spaziano dall’organic & sustainable food, all’AI & software, fino alle smart & circular solutions, che applicano i principi dell’economia circolare alla gestione alberghiera.

Non meno rilevante il successo della settima edizione dell’Hotel Sustainability Award, che ha raccolto più di 70 candidature - 30 delle quali provenienti da hotel e ristoranti - confermando la centralità della sostenibilità ambientale e sociale nel mondo dell’hospitality. I riconoscimenti sono stati assegnati in cinque categorie: tre dedicate agli espositori (sustainable food & drink, circular product design, sustainable technology) e due agli operatori turistici e alberghieri (sustainable tourism pioneers 360° e better together). «Siamo estremamente soddisfatti dei risultati di questa edizione di Hotel, che ha visto la partecipazione di circa 3mila persone al programma eventi e di oltre 400 espositori del settore turistico - con un aumento dell’11% della presenza internazionale rispetto al 2024 - tutti impegnati a presentare soluzioni innovative per un’ospitalità sempre più attenta ai dettagli, sia nella gestione della struttura sia nell’esperienza complessiva dell’ospite» ha dichiarato Daniel Degasperi, brand manager di Hotel.

Il tema della sostenibilità, spiega Degasperi, è stato declinato in modo ampio e umano: «Anche quest’anno abbiamo voluto dare spazio non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella sociale, per ribadire quanto le persone rappresentino il cuore dell’intera filiera dell’accoglienza. Il grande interesse suscitato dagli Hotel Tours a Caldaro e Bressanone - che hanno messo in luce realtà attente al benessere, alla convivialità e alla coesione tra i membri dello staff - testimonia che il futuro dell’hospitality passa attraverso il valore umano e la qualità delle relazioni». Hotel 2026 si prepara così a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’accoglienza, con uno sguardo concreto sul futuro del turismo e sull’impatto che innovazione, sostenibilità e competenze umane potranno avere sul modo di ospitare di domani.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
hotel bolzano fiera turismo accoglienza alto adige Daniel Degasperi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Fontina DOP
GrosMarket
Tirreno CT
Antinori
Fontina DOP
GrosMarket
Tirreno CT
Antinori
Fratelli Castellan
Siggi Group

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025