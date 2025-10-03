Gli chef della Nir sfidano Polizia, Panathlon e sindaci: a Cadorago si gioca contro le mafie

Il calcio incontra la cucina e la legalità. Lunedì 6 ottobre, al centro sportivo di via Dante a Cadorago, in provincia di Como, la Nazionale italiana ristoratori (Nir) scenderà in campo per un quadrangolare speciale, nell’ambito della terza edizione della manifestazione “Facciamo goal alle mafie”. In programma non ci saranno soltanto partite di pallone, ma un pomeriggio pensato per unire sport, solidarietà e impegno civile, con chef stellati e professionisti della ristorazione pronti a trasformarsi per un giorno in calciatori.

Chef in campo: la Nazionale italiana ristoratori gioca a Cadorago per la legalità

La formula del torneo prevede un confronto tra quattro formazioni: oltre agli “chef calciatori” della Nir, parteciperanno la squadra della Polizia di Stato, quella del Panathlon e la selezione del Comitato “5 Dicembre 2014 - Uniti nella legalità”, che riunisce sindaci di diversi Comuni italiani coinvolti in progetti contro tutte le forme di criminalità. L’appuntamento è fissato alle 15:30 con il ritrovo delle delegazioni, mentre il calcio d’inizio è previsto alle 16:00. Dopo le premiazioni, in programma alle 19:30, la giornata si chiuderà con un’apericena condivisa.

Un evento sportivo, dunque, che parla il linguaggio della comunità e della partecipazione, ma che porta in campo un messaggio chiaro e diretto. «Aspettiamo tutti coloro che vogliano trascorrere con noi un pomeriggio di festa nel nome della giustizia, dei valori dell'attività fisica, della buona cucine e dell'amicizia - commenta Mauro Elli, chef stellato del ristorante "Il Cantuccio" di Albavilla, in provincia di Como, e presidente della Nir. La legalità, assieme alla formazione e all'educazione delle nuove generazioni, è uno dei pilastri dell'attività della nostra associazione. Riteniamo che lo sport sia l'argomento migliore per veicolare un simile messaggio tra i giovani e siamo quindi ben lieti di mettere la nostra passione al servizio di questa causa».

Con il pallone come filo conduttore e la cucina come identità condivisa, i ristoratori si mettono in gioco non solo per divertirsi, ma per dare forza a un messaggio che va oltre i 90 minuti. Una partita simbolica, che mette insieme mondi diversi e richiama l’attenzione su temi che riguardano tutti.

