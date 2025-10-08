Il maestro pasticcere Iginio Massari a Napoli per una masterclass sul panettone

Lunedì 27 ottobre, Napoli diventa la capitale italiana del panettone. Alla Mepa Taste Academy di Pozzuoli, il maestro Iginio Massari guiderà infatti una masterclass d’eccezione organizzata insieme a Molino Dallagiovanna, nell’unica tappa italiana del tour internazionale Meet Massari R-evolution 2025. Una giornata interamente dedicata al dolce simbolo della pasticceria italiana, occasione di confronto e formazione per professionisti e artigiani del settore.

Il maestro Iginio Massari

Tecnica, impresa e visione: il tour di Massari fa tappa a Napoli

Il maestro bresciano, riferimento assoluto dell’arte dolciaria, accompagnerà i partecipanti in un percorso tecnico e pratico alla scoperta del panettone in doppia versione - classica e al cioccolato - approfondendo temi chiave come la gestione della farina, l’equilibrio dell’impasto e le tecniche per ottenere lievitati perfetti. La masterclass si terrà nella nuova Mepa Taste Academy di Mepa Alimentari (via Provinciale Pianura 2, interno 47), nuovo polo di formazione dedicato ai professionisti dell’arte bianca.

Accanto alla parte tecnica curata da Massari, è previsto l’intervento di Giacomo Pini, consulente ed esperto del mondo Horeca, che porterà la sua esperienza sulla gestione manageriale di una pasticceria moderna. Un approfondimento pensato per chi, oltre alla qualità del prodotto, vuole costruire un modello d’impresa solido e sostenibile. Pini tratterà temi come l’ottimizzazione dei costi, l’organizzazione dell’offerta, la gestione del personale e le strategie di marketing applicate alla pasticceria contemporanea.

L’appuntamento di Napoli si inserisce nel progetto Meet Massari R-evolution, nato nel 2018 dalla collaborazione tra Molino Dallagiovanna e il maestro Iginio Massari, con l’obiettivo di promuovere formazione e aggiornamento continuo per i professionisti del settore, portando nel mondo la cultura e la tecnica della grande pasticceria italiana. Dopo le prime edizioni nelle principali città del Paese, dal 2023 il tour ha assunto un respiro internazionale: Barcellona, Tokyo, Parigi, Londra e, più recentemente, Las Vegas - dove il format è stato protagonista all’Ibie, il più importante evento di pasticceria degli Stati Uniti. Napoli, dunque, chiuderà il cerchio del tour 2025.

Il programma della giornata

Questo, di seguito, l'intero programma della giornata:

9:30 - Accredito ospiti

- Accredito ospiti 10:00 - Saluti iniziali

- Saluti iniziali 10:15 - Presentazione Molino Dallagiovanna

- Presentazione Molino Dallagiovanna 10:45 - Meet Massari R-evolution 2025 con Iginio Massari e Giacomo Pini

- Meet Massari R-evolution 2025 con Iginio Massari e Giacomo Pini 13:00-14:00 - Pranzo

- Pranzo 14:00 - Meet Massari R-evolution 2025 con Iginio Massari e Giacomo Pini

- Meet Massari R-evolution 2025 con Iginio Massari e Giacomo Pini 17:00-17:30 - Degustazione Panettone e saluti finali

Per partecipare all’evento - riservato esclusivamente ai professionisti del settore - è necessario iscriversi sul sito dallagiovanna.it/mmr-2025-napoli.