Dolci, musica, dolcezza e premi: Re Panettone diventa cultura pop

La diciottesima edizione di Re Panettone, evento ideato da Stanislao Porzio, si terrà nei giorni 28, 29 e 30 novembre presso il Parco Esposizioni Novegro a Segrate (Mi), confermando la sede scelta negli ultimi due anni. L’evento si aprirà con un’Anteprima venerdì 28 novembre dalle 16.00 alle 20.00, riservata a chi acquisterà almeno 3 panettoni da 1 kg in prevendita sul sito della manifestazione al prezzo dello scorso anno, € 33/kg, a fronte del prezzo attuale di € 35/kg. «Questa apertura anticipata consente di scegliere per primi, evitare le code e acquistare al prezzo precedente», si legge sul sito ufficiale della manifestazione.

Il Premio Le pagine di Re Panettone

Tra le novità 2025 c’è l’istituzione di un premio letterario. Il panettone diventa così protagonista anche della scrittura, confermando il suo ruolo culturale oltre che gastronomico. Il premio, intitolato Le pagine di Re Panettone®, è rivolto a racconti brevi inediti, da 4.000 a 8.000 battute, in italiano o in milanese. Il tema della prima edizione è Il panettone e la musica.

La giuria include critici musicali come Guido Barbieri, Sandro Cappelletto e Giuseppina Manin, insieme a specialisti in antropologia e dialettologia. Al vincitore spetta una targa e un panettone da 5 kg, mentre i primi classificati saranno pubblicati sul sito ufficiale. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 29 novembre intorno alle 16.00. Il premio è patrocinato dalla Famiglia Meneghina Società del Giardino e sostenuto da Comieco, il cui direttore, Carlo Montalbetti, assegnerà un riconoscimento speciale a un racconto allineato ai valori della sostenibilità. Come di consueto, l’evento è sostenuto dal Molino Dallagiovanna, main sponsor sin dalla prima edizione.

Omaggio a Napoli e al Premio Panettone Partenope

Un’altra novità è il Premio Panettone Partenope, che celebra la città di Napoli e il suo duemilacinquecentesimo anniversario. Il premio rende anche omaggio a Ennio Morricone attraverso il collegamento con la sua opera lirica Partenope, rappresentata al San Carlo di Napoli. La premiazione si terrà il 29 novembre alle 16.00, e i primi tre panettoni in classifica saranno presentati a Napoli il 12 dicembre 2025 presso la Galleria Casa Ascione.

Nuove categorie del Premio Re Panettone

Per l’edizione 2025, il Premio Re Panettone mantiene la categoria classica “Panettone” e introduce due nuove sezioni:

Panettone da 5 kg : un lievitato tradizionale milanese di dimensioni particolari, pensato per grandi occasioni.

: un lievitato tradizionale milanese di dimensioni particolari, pensato per grandi occasioni. Panettone salato: lievitati con almeno il 50% dell’impasto tradizionale e ingredienti salati, dai formaggi ai pomodori, destinati a consumi rapidi.

La premiazione del Panettone da 5 kg avverrà sabato 29 novembre alle 16.00, mentre quella delle categorie “Panettone” e “Panettone salato” sarà domenica 30 novembre alle 17.00.

Giuria Popolare e trasparenza dei voti

Per la prima volta, la Giuria Popolare giudicherà le categorie “Panettone” e “Panettone salato”. Ai giurati sarà inviato un riepilogo dei voti sul cellulare e le classifiche saranno pubblicate sul sito, con nomi e lettere associate. L’organizzazione punta a rendere il processo di votazione trasparente e partecipativo.

Gli Imperdibili: incontri con protagonisti del panettone

Domenica 30 novembre, alle 11.00, Stanislao Porzio intervisterà Giuseppe Piffaretti, inventore della Coppa del Mondo del Panettone. Seguiranno alle 12.00 Tadashi Nakatsuchi e Paolo Meneghin, protagonisti della Donq e della tradizione dolciaria europea.

Re Panettone, le pasticcerie partecipanti

Ecco l'elenco dei 33 partecipanti all'edizione 2025 di Re Panettone