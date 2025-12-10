Horeca Expoforum 2026: a Torino tre giorni dedicati a ristorazione, hotellerie e caffetteria

Horeca Expoforum, la manifestazione rivolta ai professionisti di hotellerie, ristorazione e caffetteria, ritorna al Lingotto Fiere di Torino dal 15 al 17 marzo 2026. Organizzato da GL events Italia, il salone occuperà 14.000 metri quadrati del Padiglione 3, con uno spazio espositivo potenziato: oltre l’80% degli espositori della scorsa edizione ha già confermato la presenza, molti ampliando gli stand. Tra le novità della terza edizione debutta Alimentability, festival dedicato all’informazione agroalimentare etica e responsabile, e l’Area Pizza, realizzata in collaborazione con la Scuola Italiana Pizzaioli.

Horeca Expoforum torna al Lingotto Fiere di Torino dal 15 al 17 marzo 2026

Nuovi ingressi e conferme nel parterre espositivo

Il roster 2026 si presenta particolarmente diversificato. Tra le nuove aziende in arrivo figurano i distributori del food service Pregis (Milano) e Noval (Torino). A questi si aggiungono Caffè Moreno, la birra torinese Metzger, e Pivetti da Ferrara, che affiancherà Bongiovanni nella rappresentanza della filiera molitoria.

Confermati i protagonisti della precedente edizione: PreGel con i semilavorati per gelateria e pasticceria, Breskui con i Bubble Tea, e i leader dei surgelati Bonduelle, Orogel e Surgital. Nel comparto attrezzature e forniture professionali partecipano Ventidue (tovagliati monouso), Kear (sistemi per il riposo), e Lainox, tra i principali produttori di forni combinati.

Associazioni di categoria e mondo imprenditoriale in dialogo

Alla manifestazione prenderanno parte numerose realtà associative tra cui Conpait per la pasticceria, laScuola Italiana Pizzaioli per la panificazione, la Federazione Italiana Cuochi (Fic) e IFSE per l’alta cucina. Accanto a loro, le principali sigle dell’imprenditoria: Federalberghi, Ascom, Confartigianato, CNA, Confesercenti e API.

«Gli espositori sono il vero motore di Horeca Expoforum, la loro fiducia è ciò che ci permette di crescere» afferma Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. «Il contributo delle associazioni rafforza il ruolo del Salone come piattaforma di confronto e innovazione per l’intero settore».

Alimentability: informazioni e pratiche responsabili

Tra le principali novità di questa edizione si distingue Alimentability, organizzato con ASA - Associazione Stampa Agroalimentare Italiana. Il festival si propone come luogo di incontro tra giornalisti, aziende, istituzioni, studiosi e comunicatori interessati ai temi della sostenibilità, della responsabilità informativa e della valorizzazione del Made in Italy. In programma: laboratori, degustazioni e tavole rotonde dedicate alla filiera agroalimentare.

Masterclass, showcooking e Area Pizza

L’Area Pizza, sviluppata con la Scuola Italiana Pizzaioli, offrirà masterclass teoriche e pratiche dedicate ai professionisti.

Il palinsesto complessivo includerà showcooking, degustazioni, competizioni, incontri B2B e sessioni formative dal dolce al salato, con attenzione a vino, birra e caffè.

Un’agorà per il settore Horeca del nord-ovest

Horeca Expoforum si propone come spazio di confronto tra istituzioni, accademici e operatori con l’obiettivo di alimentare un discorso condiviso sul ruolo del Food & Beverage e dell’Hospitality nel panorama nazionale.

La tre giorni rappresenta per il nord-ovest un appuntamento di riferimento per networking, formazione ed esperienze immersive dedicate alla ristorazione e all’accoglienza fuori casa.