SCIARM 2025, due giorni dedicati alla cucina siciliana al Castello di San Marco

Il 14 e 15 dicembre torna SCIARM, l’appuntamento che celebra la cucina siciliana, i suoi sapori, i protagonisti e le storie che li legano al territorio. L’iniziativa è organizzata da Sicilia da Gustare in collaborazione con Nassa Studio, con il contributo dello chef Pietro D’Agostino. L’evento si svolgerà nella cornice del Castello di San Marco a Calatabiano (Ct), una location storica che unisce fascino architettonico e capacità di valorizzare il patrimonio enogastronomico siciliano.

SCIARM torna il 14 e 15 dicembre

«SCIARM nasce con l’obiettivo di offrire ai visitatori un’esperienza completa del gusto siciliano - spiegano gli organizzatori -. Oltre alle degustazioni, il pubblico può assistere alle preparazioni dal vivo, interagire con i professionisti e scoprire vini e prodotti tipici del territorio».

Questa seconda edizione presenta numeri significativi: circa 100 tra chef, pizzaioli e pasticceri provenienti da tutte le province dell’Isola, pronti a raccontare le proprie interpretazioni della cucina siciliana attraverso piatti, lievitati e dolci d’autore. Completano l’evento 20 artigiani del gusto, 30 cantine e 2 masterclass esclusive, che guideranno il pubblico in un percorso di degustazione e approfondimento.

Grande attenzione sarà dedicata al mondo della pizza, con quattro forni attivi per tutta la durata dell’evento. I maestri pizzaioli terranno masterclass, dimostrazioni e degustazioni dedicate alle loro specialità.

Il 15 dicembre sarà il turno diIdentità Pizza , un confronto dal vivo che valorizza tecnica, creatività e visione dei pizzaioli siciliani. I professionisti si cimenteranno su diverse categorie: Pizza classica, Pizza contemporanea, Pizza al padellino, Pizza in pala, Pizza a quattro mani (in collaborazione con uno chef) e Pizza del futuro, tema libero dedicato a innovazione e tendenze emergenti. Al termine saranno assegnati riconoscimenti alle migliori interpretazioni.

SCIARM è pensato non solo come evento da vivere in presenza, ma anche come piattaforma mediatica. Saranno presenti giornalisti, media enogastronomici locali e nazionali, team video e social, live creators e food influencer. «L’obiettivo è raccontare il meglio della Sicilia del gusto e rendere l’esperienza accessibile a un pubblico più ampio», spiegano gli organizzatori.

Il Castello di San Marco a Calatabiano ospiterà dunque due giorni di confronto, degustazioni e scoperte, offrendo una panoramica completa sull’enogastronomia siciliana e sulle nuove generazioni di professionisti della cucina e della pizza.