A Beer & Food Attraction tutto pronto per i Campionati della Cucina italiana 2025

Dal 16 al 19 febbraio, presso la Fiera di Rimini, si terrà la nona edizione dei Campionati della Cucina italiana, all'interno della manifestazione “Beer & Food Attraction”. L'evento, organizzato da Italian Exhibition Group in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi, è una competizione nazionale riconosciuta dal circuito Worldchefs, in cui i team partecipanti presenteranno piatti ispirati alla tradizione agroalimentare italiana.

Rocco Pozzulo, presidente Fic

Le gare si svolgeranno nel padiglione A3 (ingresso SUD) e includeranno diverse categorie:

Cucina Calda a Squadre

Lady Chef

Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri

Mystery Box

Street Food

È previsto anche un contest dedicato agli allievi con disabilità, che cucineranno affiancati dai loro chef-tutor, oltre alla competizione Global Chef Selezione Europea.

L'inaugurazione è fissata per domenica 16 febbraio alle 11:30 sul palco Federcuochi, alla presenza del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Durante i tre giorni di competizione, interverranno in collegamento anche diversi rappresentanti istituzionali per discutere del settore agroalimentare e della promozione del Made in Italy.

«I Campionati della Cucina italiana sono l'evento più atteso della nostra categoria - ha spiegato il Presidente Federcuochi Rocco Pozzulo - una competizione certo, ma anche un'occasione di incontro e confronto tra colleghi, di dibattito con le istituzioni del nostro Paese sulle tante istanze legate al nostro lavoro, come quella sul cuoco certificato o il lavoro usurante. E, non ultima, un'occasione di grande orgoglio per la nostra Federazione, la cui Nazionale Cuochi ha conquistato i podi più prestigiosi a livello mondiale».

© Riproduzione riservata