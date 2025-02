Ristoranti regionali-Cucina Doc: a Bergamo la decima assemblea annuale

Il 24 e 25 febbraio Bergamo ospiterà la decima assemblea annuale dell'associazione "Ristoranti regionali-Cucina Doc", un appuntamento che riporta l'organizzazione proprio dove tutto ebbe inizio nel 1974, con il sostegno della Regione Lombardia, dell'Ascom e del quotidiano L'Eco di Bergamo. Oggi, l'associazione, strutturata come no profit, ha ampliato il proprio raggio d'azione: alla promozione del territorio attraverso la sua enogastronomia ha aggiunto anche iniziative benefiche, in un percorso che punta a coniugare il valore della cucina con la cultura e l'impegno sociale.

Enogastronomia e cultura: l'assemblea annuale dei Ristoranti regionali torna a Bergamo

L'evento, organizzato in collaborazione con "La strada del vino Valcalepio e dei sapori della Bergamasca", vedrà la partecipazione di ristoratori e albergatori provenienti da diverse regioni italiane: Sardegna, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Trentino e Lombardia, ovvero le aree in cui sono attualmente attivi i locali affiliati all'associazione. Il programma prevede un'accoglienza all'Hotel Villa Priula di Sorisole, membro del gruppo da diversi anni, e una cena al ristorante "La Trota di Laxolo" di Brembilla, uno dei punti di riferimento della rete. Questo storico locale vanta una lunga tradizione nell'associazione: nel 1976, infatti, si aggiudicò la rassegna gastronomica "La cucina delle Valli bergamasche" con il piatto "Polenta contadina", diventando così un simbolo della ristorazione del gruppo. Uno degli slogan di Ristoranti regionali è “promuoviamo il bello e il buono del Paese” e l'assemblea di quest'anno ne sarà una dimostrazione concreta. Il “bello” sarà rappresentato da una visita al Casinò di San Pellegrino Terme, straordinario esempio di architettura Liberty e testimone dell'epoca d'oro della città termale. A questa tappa si aggiungerà l'esplorazione del Museo Casa di Arlecchino, ospitato nel Palazzo Gottardi di Oneta, che offrirà uno sguardo sulla storia della celebre maschera della Commedia dell'Arte.

Il “buono”, invece, sarà garantito dalle proposte gastronomiche di due storici associati lombardi: Sabrina Casadoro del ristorante La Piana di Sorisole e Sonia Pesenti del ristorante La Trota di Laxolo di Brembilla. I loro piatti saranno accompagnati dai vini biologici dell'Azienda Vinicola Villa Domizia, che festeggia i trent'anni dalla sua prima vinificazione. Un traguardo importante per un'azienda le cui vigne si trovano nella fascia pedemontana a est di Bergamo, nel comprensorio di Scanzorosciate, un'area famosa per i suoi vini aromatici già ai tempi dei romani. Durante le due cene conviviali in programma, saranno proposte in degustazione alcune etichette della cantina: Incrocio Manzoni - Terre del Colleoni Doc, Roxate Incrocio Terzi - Terre del Colleoni Doc, Gaudes Bianco Valcalepio Doc e Gaudes Rosso Valcalepio Doc. A rendere ancora più interessante l'incontro sarà anche l'aspetto culturale, con la presentazione del volume Origine e storia del pane quotidiano, a cura del suo autore Angelo Valentini, presidente onorario dell'associazione. Il libro esplora il pane in tutte le sue dimensioni, dalle tipicità regionali alle rappresentazioni artistiche che lo hanno reso protagonista nel corso della storia, con riferimenti che spaziano dalle ceramiche di Cagli fino alle opere seicentesche di Carlo Bononi e agli argenti sbalzati di Brandimarte.

