Torna Alchèmica, il festival gastronomico al femminile nel Biellese e Canavese

Dal 1 al 9 marzo 2025 si svolge su due territori, il Biellese e il Canavese, la quarta edizione di Alchèmica, festival di cultura gastronomica al femminile con una decina di eventi ispirati a tre aree tematiche: Accademia Alchèmica con talk, masterlcass, laboratori e visite aziendali; Alchèmica Gourmet ovvero gli incontri gastronomici con le protagoniste del gusto e Terre di Albaluce e Artemisia dove le protagoniste sono viticoltrici, distillatrici e tante altre figure femminili legate al mondo della viticoltura.

Tra i tanti appuntamenti domenica 2 marzo presso la Scuderia Piasenti di Bairo per raggiungere in carrozza il castello Ducale di Agliè e dopo la visita, la degustazione dei torcetti alla pasticceria Alfonsi ed aperitivo finale in scuderia. Stesso giorno a Candelo il convegno “Donne che salvano la Terra” organizzato da Slow Food mentre nel ricetto si svolge il Mercato contadino. Venerdi 7 marzo la serata organizzata da Mariangela Susigan del Ristorante Gardenia (stella verde Michelin) con altre sei protagoniste del gusto nel Canavese.

Di: Piera Genta

