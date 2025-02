Grana Padano porta l'eccellenza della Lombardia a New York con Roberto Valbuzzi

New York si prepara ad accogliere un evento che celebra la cucina della Lombardia e il suo legame con i prossimi Giochi olimpici invernali. Il 3 marzo, al Bar Milano di Eataly Flatiron, Grana Padano inaugurerà “Host Region, Home of Excellence”, una serata esclusiva che riunirà 50 ospiti selezionati tra operatori del settore e stampa specializzata. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con l'Istituto per il commercio estero (Ice) e con il supporto del Consolato generale d'Italia, vedrà protagonista lo chef Roberto Valbuzzi, che guiderà i presenti in un percorso culinario tra i sapori della Lombardia.

L'evento segnerà l'apertura della visita della delegazione lombarda a New York, con un programma che combina degustazioni guidate e showcooking per raccontare la ricchezza gastronomica della regione. Il menu, studiato per l'occasione, accompagnerà gli ospiti in un viaggio sensoriale attraverso piatti emblematici, esaltati dall'abbinamento con vini selezionati. Dopo la registrazione degli ospiti, prevista alle 18:30, seguiranno i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti della Regione Lombardia, del Consolato generale d'Italia a New York e dell'Ice. A partire dalle 19:20, inizierà la cena-degustazione, un'esperienza pensata per mettere in luce non solo la qualità delle materie prime lombarde, ma anche le storie e le tradizioni che le accompagnano.

Il percorso gastronomico si aprirà con un aperitivo in cui il Grana Padano Dop, il formaggio a denominazione d'origine protetta più consumato al mondo, sarà protagonista accanto a un calice di Franciacorta. In accompagnamento, una selezione di focacce e i mondeghili, polpette di carne di tradizione meneghina, per una prima immersione nei sapori della regione. A seguire, lo chef Valbuzzi guiderà un momento di showcooking dedicato ai pizzoccheri, la celebre pasta della Valtellina a base di grano saraceno, condita con formaggio, burro e verza. Un'anticipazione che aprirà la strada alla degustazione delle portate principali, in cui ogni piatto sarà abbinato a un vino selezionato per esaltarne il gusto.

Lo chef Roberto Valbuzzi

Tra i primi, spiccano i tortelli ripieni di zucca con gorgonzola e nocciole e i casoncelli, ravioli di tradizione bergamasca farciti con salsiccia e conditi con burro, salvia e pancetta. Si proseguirà con due classici della cucina lombarda: la costoletta alla milanese, servita con verdure fresche e limone, e l'ossobuco con risotto allo zafferano e gremolata, un piatto che incarna alla perfezione il legame tra la tradizione contadina e quella nobile della regione. A chiudere il pasto, la torta sbrisolona, tipico dolce mantovano dalla consistenza croccante, servita con crema allo zabaione. Un finale che richiama la convivialità e il gusto per la semplicità che caratterizzano la cucina lombarda.

Oltre a essere un'occasione per valorizzare i prodotti del territorio, l'evento offrirà uno spazio di dialogo tra istituzioni, produttori e operatori del comparto, sottolineando il ruolo della Lombardia come punto di riferimento per l'enogastronomia italiana nel mondo. Il legame con i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 sarà il filo conduttore della serata, a dimostrazione di come la cultura e la tradizione possano essere veicoli di promozione internazionale. Dopo la cena, intorno alle 21:00, i saluti conclusivi chiuderanno ufficialmente la serata, lasciando agli ospiti il ricordo di un'esperienza che unisce gusto, storia e territorio, con uno sguardo rivolto al futuro e agli scenari globali dell'enogastronomia italiana.

