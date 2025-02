Il futuro della ristorazione e dei quick service restaurant al TrendTalk Rational

Dove sta andando il comparto della ristorazione? Quali saranno le sfide e le opportunità che caratterizzeranno il 2025? A queste e molte altre domande cercherà di rispondere il prossimo TrendTalk di Rational, l'evento virtuale che riunisce esperti del settore per discutere le tendenze emergenti nel mondo della ristorazione e dei quick service restaurant.

Innovazione tecnologica e food trend: l'evento Rational da non perdere

Dopo la consueta pausa invernale, il format torna con un nuovo appuntamento dedicato all'innovazione tecnologica, all'aggiunta di valore nel settore foodservice e alle nuove tendenze alimentari. Un panel di esperti d'eccezione, tra cui Doug Fryett (Fryett Consulting Group), Paul Hanniffy (Rscs - Yum! Brands Co-op) e Dirk Friedlein (Rational Ag), analizzerà gli scenari futuri, offrendo spunti pratici e strategie per affrontare le trasformazioni del mercato.

A moderare la discussione saranno Michael Jones di 1473 Media e Stephan Leuschner di Rational, che guideranno il dibattito tra i relatori e il pubblico con un approccio interattivo e informato. L'appuntamento è fissato per martedì 11 febbraio alle ore 15:00, con un webinar di circa 90 minuti, interamente in lingua inglese. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati, previa registrazione online sul sito di Rational. Per chi non potrà seguire l'evento in diretta, la registrazione sarà disponibile pochi giorni dopo sulla piattaforma ufficiale.

