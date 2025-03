Borsa mediterranea del turismo 2025: al via a Napoli la 28ª edizione

La 28 ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo si terrà a Napoli, presso la Mostra d'Oltremare, dal 13 al 15 marzo. L'evento, organizzato da Progecta, sarà accessibile agli operatori del settore tutti i giorni dalle 10 alle 18, mentre il sabato mattina sarà aperto anche al pubblico.

A Napoli torna la Borsa mediterranea del turismo

Bmt, l'edizione 2025

L'inaugurazione è prevista per giovedì 13 marzo alle 11:30 nella sala Mediterraneo del padiglione 3, con interventi di rappresentanti istituzionali e del settore turistico, tra cui Angioletto de Negri, Felice Casucci, Teresa Armato, Alessandra Priante, Edmondo Cirielli e Gianluca Caramanna. La moderazione sarà affidata a Valentina della Corte dell'Università Federico II. Il programma prevede incontri e convegni su temi legati al turismo e all'ospitalità. Tra gli argomenti trattati: le tendenze del settore alberghiero, l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla gestione dei flussi turistici, il destination management e le strategie di innovazione per imprese e start-up. Verranno inoltre affrontati temi come il turismo accessibile, la sostenibilità e il cicloturismo.

Il programma prevede incontri e convegni su temi legati al turismo e all'ospitalità

«Il 13 marzo - dice Caramanna - si aprirà la ventottesima edizione della Borsa mediterranea del Tturismo di Napoli, evento cruciale per lo sviluppo turistico del Mezzogiorno e dell'area Mediterraneo, volano dell'economia di questi territori. La Bmt ogni anno segna un numero straordinario di presenze, favorendo l'incontro tra domanda e offerta, caratterizzandosi come una delle più importanti vetrine nazionali capaci di valorizzare le peculiarità del nostro Paese. Il ministero del Turismo anche quest'anno sarà presente alla fiera di Napoli per illustrare la strada intrapresa, volta a favorire con adeguati investimenti e visione strategica, un turismo accessibile, inclusivo, capace di rinnovarsi e di attrarre visitatori nelle aree meno conosciute del nostro Paese».

Bmt al via

Alla manifestazione parteciperanno 11 regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta), oltre al Comune di Napoli, alla Città metropolitana e al Comune di Genova. Nell'area dedicata al trasporto aereo saranno presenti gli aeroporti campani gestiti da Gesac. L'aeroporto di Napoli offrirà collegamenti diretti con cinque città del Nord America (Atlanta, Chicago, Montréal, New York e Philadelphia) per un totale di 43 frequenze settimanali. L'aeroporto di Salerno, operativo dal luglio 2024, prevede l'introduzione progressiva di nuove rotte verso le principali capitali europee.

«La Regione Campania - evidenzia Casucci - interviene in maniera convinta alla ventottesima edizione della Bmt. La scelta dell'amministrazione regionale premia un lungo cursus honorum, sostenendo un progetto fieristico tra i pochi che attengono a livello territoriale allo specifico settore turistico. Quest'anno la partecipazione della Regione Campania traccia una linea di demarcazione tra passato e futuro, evidenziando le attività svolte dalla Giunta De Luca, dalla programmazione al pluralismo e alla perequazione, che costituiscono il frutto di un metodo partecipato utilizzato per raggiungere risultati ambiziosi, innovativi e diffusi. All'evento inaugurale della fiera sono invitati tutti i rappresentanti istituzionali del turismo dei Comuni capoluogo di provincia per l'illustrazione degli eventi turistici di rilevanza internazionale sostenuti dalla Regione Campania con la propria deliberazione 616 del 14 novembre 2024. Con questo spirito di attenzione e condivisione sono stati invitati anche altri protagonisti della scena regionale, secondo le linee strategiche dei turismi culturale, religioso, enogastronomico e sportivo, senza trascurare le aree interne e quelle turisticamente meno sviluppate. In questa edizione, una saletta intitolata al brand Campania. Divina ospiterà panel di approfondimento al servizio dei territori. Si intende offrire un quadro variegato, realistico e unitario della promozione turistica regionale».

«La presenza dell'assessorato al Turismo di Napoli alla Bmt - commenta Armato - rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare il percorso di promozione e sviluppo turistico avviato in sinergia con la dmo. Il turismo nella nostra città sta vivendo una fase di significativa crescita e questo appuntamento ci consente di fare un bilancio sui risultati raggiunti, delineando al contempo le prossime iniziative incentrate su internazionalizzazione, decentramento dei flussi turistici, destagionalizzazione ed eventi. In quest'ottica, giovedì alle 12:15, allo stand del Comune, incontrerò la stampa e gli operatori del settore insieme alla professoressa Valentina Della Corte, coordinatrice dell'Osservatorio Urbano sul Turismo. Sarà un momento di confronto strategico volto a valorizzare ulteriormente il patrimonio culturale e attrattivo della città, favorendo nuove opportunità di crescita e consolidando il ruolo di Napoli come destinazione turistica di rilievo internazionale».

