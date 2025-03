Festival des Etoilés Monte-Carlo: tra i protagonisti anche Davide Oldani

Monte-Carlo torna a essere la capitale della grande cucina. Dal 10 aprile prende infatti il via la nuova edizione del Festival des Etoilés Monte-Carlo, l'evento gastronomico che da cinque anni porta nel Principato i più grandi chef stellati Michelin. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono nomi del calibro di Pierre Gagnaire, Albert Adrià e Anne-Sophie Pic, ma anche un italiano: Davide Oldani. Gli chef si alterneranno in cene a quattro mani con i "resident" del gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer, prima della tradizionale cena di gala in autunno.

Anche Davide Oldani sarà tra i protagonisti del Festival des Etoilés Monte-Carlo

Così, Monte-Carlo SBM, con le sue sette stelle Michelin e una storia di 162 anni nell'alta gastronomia, conferma ancora una volta il suo ruolo di punto di riferimento per i gourmet. La rassegna prende il via al ristorante Le Grill dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo con una serata speciale in cui Dominique Lory ospiterà Pierre Gagnaire, chef con cui ha lavorato 25 anni fa e che considera un maestro. Alla cena del 10 aprile parteciperà anche Thierry Méchinaud, attuale chef de cuisine del ristorante parigino di Gagnaire. Il menu di sei portate sarà proposto a 450 euro, con un supplemento di 225 euro per l'abbinamento vini.

Il 20 giugno sarà il turno del Louis XV-Alain Ducasse dell'Hôtel de Paris, dove il leggendario Alain Ducasse ospiterà lo chef catalano Albert Adrià, fondatore di ElBulli insieme al fratello Ferran e ora alla guida di Enigma a Barcellona. I due si ritrovano dopo la collaborazione su Admo, il ristorante temporaneo aperto a Parigi tra il 2021 e il 2022. Il menu, accompagnato dai migliori vini, costerà 750 euro.

Il 13 luglio il Pavyllon Monte-Carlo dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo accoglierà invece lo chef italiano Davide Oldani, inventore della "Cucina pop" e titolare del ristorante D'O a Cornaredo, vicino a Milano. Oldani cucinerà con Yannick Alléno, una delle figure più influenti della gastronomia francese. Una cena che promette convivialità e sorprese, al prezzo di 650 euro tutto compreso. Il 18 luglio, infine, il Blue Bay Marcel Ravin del Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sarà teatro di un incontro inedito tra lo chef di casa e Anne-Sophie Pic, la chef più stellata del mondo. Sarà un confronto tra due visioni diverse ma complementari, in una serata dal sapore unico. Il costo del menu sarà di 700 euro, compresi gli abbinamenti tra cibo e vino.

Come ogni anno, il festival si concluderà con la grande cena di gala in autunno, in una delle prestigiose location della Monte-Carlo SBM.

