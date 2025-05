BBQ Expo: il grande evento del barbecue approda a Parma nel 2026

Dall’11 al 14 aprile 2026 Fiere di Parma ospiterà la prossima edizione di BBQ Expo, evento internazionale dedicato al mondo del barbecue. L’annuncio è stato dato a Milano in occasione di Tuttofood, durante una conferenza stampa con la partecipazione di Antonio Cellie (amministratore delegato Fiere di Parma), Mauro Grandi (direttore Area Fiera), Serafino Cremonini (presidente Assocarni) e Haymo Gutweniger (KCBS).

BBQ Expo sbarcherà a Parma

BBQ Expo, il nuovo corso

La novità principale riguarda l’acquisizione da parte di Fiere di Parma del 50% delle quote di BBQ Expo, mossa che rientra in una più ampia strategia di rafforzamento del polo fieristico nel settore agroalimentare e delle nuove modalità di consumo. Secondo i dati Mordor Intelligence, il mercato italiano del barbecue ha raggiunto 118 milioni di euro nel 2024, con una crescita prevista del 4,69% annuo fino al 2029, quando potrebbe superare i 150 milioni. Un trend che evidenzia un’evoluzione delle abitudini alimentari e un crescente interesse per la cottura alla griglia.

«Siamo entusiasti di portare BBQ Expo a Parma, in un contesto che ci consente di crescere e innovare», ha dichiarato Mauro Grandi, Direttore di Area Fiera. «Il nuovo format sarà ancora più completo, pensato per appassionati, professionisti e aziende». Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma, ha sottolineato il valore strategico dell’operazione: «Non si tratta solo di un evento, ma di una piattaforma che arricchisce l’offerta del nostro polo fieristico. Il mondo dell’outdoor cooking, sia domestico che professionale, è in forte espansione e merita uno spazio dedicato e qualificato».

Sinergie con Cibus e TuttoFood per un’offerta integrata

L’arrivo di BBQ Expo completa il quadro fieristico costruito da Fiere di Parma, che già comprende Cibus e, più recentemente, il Roma Bar Show. L’obiettivo è costruire un ecosistema che risponda a tutte le esigenze della filiera, dal prodotto alla modalità di consumo, integrando anche elementi come sostenibilità, tecnologia e internazionalizzazione.

La carne di qualità resta centrale nel consumo moderno

Serafino Cremonini, Presidente di Assocarni, ha evidenziato come la diffusione del barbecue in Italia stia cambiando il modo di consumare carne: «È un’evoluzione che valorizza la qualità e risponde a un interesse crescente per stili di preparazione più moderni e consapevoli».

Assocarni conferma il proprio impegno nella promozione di una filiera attenta alla qualità, a sostegno di un comparto che continua a trasformarsi in linea con i cambiamenti del mercato.

Parma nuova tappa per il circuito competitivo KCBS

Anche la Kansas City Barbecue Society (KCBS) sarà protagonista dell’edizione 2026. Haymo Gutweniger, rappresentante europeo dell’organizzazione, ha annunciato che la Master Series si svolgerà a Parma, offrendo una piattaforma internazionale per le squadre europee.

«BBQ Expo ha saputo accogliere lo spirito KCBS, unendo sportività e convivialità», ha dichiarato Gutweniger. Le competizioni KCBS sono tornate a crescere in Europa, con 25–30 eventi annuali e una partecipazione attiva anche dopo il rallentamento causato dalla pandemia.

