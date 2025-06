Torna il Panettone World Championship: finalissima a Milano con Iginio Massari

Dodici squadre da tutto il mondo, una sfida all'ultimo lievitato e una giuria di star della pasticceria internazionale. Il Panettone World Championship è pronto a tornare alla ribalta: dal 14 al 17 ottobre le selezioni a Verona, poi la finalissima il 18 ottobre a Host Milano, dove sarà ospite d'onore Iginio Massari, affiancato da Antonio Bachour, Angelo Musa e Roy Shvartzapel. L'evento, organizzato dall'Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano (Ampi) con la collaborazione di HostMilano, si preannuncia come uno dei momenti più alti dell'anno per il mondo della pasticceria, unendo tecnica, visione e competizione.

Tutto pronto per il Panettone World Championship

Mentre le squadre si preparano nei rispettivi Paesi con sessioni intense di allenamento e studio, sono stati ufficializzati i primi nomi eccellenti della finalissima milanese. A catalizzare l'attenzione, come detto, sarà il maestro Iginio Massari, considerato il più grande pasticcere italiano, che quest'anno ha ricevuto dal governo il titolo di “Maestro dell'Arte della Pasticceria Italiana”. Con oltre 300 premi e riconoscimenti collezionati dal 1964, Massari ha ridefinito i confini della pasticceria nazionale, contribuendo a renderla un riferimento globale. Accanto a lui ci saranno figure del calibro di Antonio Bachour, tre volte World Best Pastry Chef (2018, 2019, 2022) e Pastry Innovator 2024. Con più di un milione e mezzo di follower e attività tra Florida, Messico e Brasile, Bachour rappresenta oggi un modello per l'innovazione e la formazione internazionale. Parteciperà anche Angelo Musa, Mof e Campione del Mondo, icona della pasticceria francese e profondo estimatore del panettone italiano, che continua a distinguersi per rigore, eleganza e ricerca. Completa il quartetto Roy Shvartzapel, americano di origini israeliane, cresciuto nelle cucine di Pierre Hermé e Ferran Adrià, oggi fondatore di “From Roy”, bakery di lusso interamente dedicata al panettone. È stato proprio Massari a introdurlo al mondo dei grandi lievitati, trasformando una passione personale in una vera e propria missione professionale.

A guidare la giuria tecnica ci sarà Claudio Gatti, presidente dell'Accademia e capitano della squadra azzurra che nel 2023 ha conquistato il titolo mondiale a squadre. Come da regolamento, l'Italia e Shvartzapel, in quanto vincitori dell'ultima edizione, non saranno in gara quest'anno, lasciando spazio a un confronto più aperto e competitivo. Le nazioni in gara saranno: Argentina, Australia, Brasile, Cina, Cuba, Francia, Germania, Giappone, Perù, Spagna, Taiwan e Venezuela. Tutte dovranno affrontarsi nei laboratori del Gruppo Polin - main sponsor della competizione - realizzando dal vivo, sotto l'occhio vigile degli ispettori e con riprese in diretta h24, tre tipologie di panettone: il Classico Italiano, la versione al cioccolato e la nuova sfida del “Panettone Innovativo al Gelato”, che aggiunge un elemento creativo e tecnico particolarmente impegnativo. Non è tutto. Le squadre dovranno anche cimentarsi con una Monoporzione “Circolare”, realizzata con impasto di panettone e pensata secondo i principi dell'economia circolare per ridurre al minimo gli sprechi alimentari. A ciò si aggiungono la creazione di un “Fiore di lievito madre”, impastato partendo dal proprio lievito madre da rinfresco, e un “Panettone a decorazione libera”, pensato per premiare originalità, estetica e precisione tecnica. A decretare la squadra campione del mondo saranno sei diverse giurie: quella tecnica, composta dai team manager delle nazionali, i commissari di gara, la giuria Italia, la giuria delle stelle, la giuria dei giornalisti e la giuria dei campioni del mondo del Gelato. Un sistema di valutazione ampio e articolato che riflette la complessità del concorso e ne garantisce l'equilibrio.

Il regolamento completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, mentre per richieste e approfondimenti è possibile scrivere all'indirizzo info@panettoneworldchampionship.com.

