EnoEtna: degustazioni di vini bianchi e rossi dell’Etna tra cooking show e arte

Dal 26 al 28 settembre 2025, Santa Venerina (Ct) diventa la capitale del gusto e della cultura etnea con la XXVIII edizione di EnoEtna. La manifestazione celebra il vino e le eccellenze del territorio con un ricco programma che unisce degustazioni guidate, cooking show, arte, talk e spettacoli popolari. Tra i momenti più attesi spicca la tappa del Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino, con la città siciliana attualmente al terzo posto della classifica nazionale.

EnoEtna 2025 a Santa Venerina: vini, arte e il Palio delle Botti

Apertura della manifestazione e degustazioni di vini bianchi

Venerdì 26 settembre, la manifestazione prende il via nella Villa Comunale “Giovanni Pappalardo” con la “Piazza delle Eccellenze della Sicilia e dell’Etna” e la Mostra Mercato Enogastronomica e Artigianale. Contestualmente, si inaugura “La Via dell’Arte”, percorso espositivo diffuso tra pittura e scultura.

Alle 19:00 in Piazza Roma, presso il ristorante “Etna in Bocca”, si svolgerà la prima degustazione guidata a cura di Federico Latteri, esperto di vini, dedicata ai vini bianchi dell’Etna. La giornata include anche cooking show con Conpait Sicilia, la mostra fotografica “Visioni Etnee” e il concerto serale di Mario Incudine Live Tour.

Sabato 27 settembre: arte, giochi e vini rossi etnei

La mattina del 27 settembre si apre con il concorso di pittura estemporanea e il Mini Palio delle Contrade, giochi popolari per bambini. La Villa Comunale ospiterà i percorsi di degustazione di vino e olio, seguiti dai cooking show e dalla seconda degustazione guidata sui vini rossi etnei, condotta da Federico Latteri.

La serata prevede la sfilata di moda EnoEtna Wine Fashion a cura di Rosa Donzuso e Salvo Murabito, il comico Andrea Russo (Zelig) e la Noche Perfecta con musica e danza latinoamericana dell’Accademia di Ballo Fuego Latino di Acireale.

Domenica 28 settembre: Palio Nazionale delle Botti e cooking show

Domenica, alle 9:30, si svolge la sfilata delle squadre degli spingitori di botti e l’avvio del Palio Nazionale delle Botti delle Città del Vino. In gara 20 squadre (13 maschili e 7 femminili) con botti da 500 litri su percorsi di 400 metri femminili e 1100 metri maschili tra Piazza Roma e Piazza Regina Elena. Le squadre partecipanti provengono da diverse città italiane, tra cui Castelnuovo Don Bosco, Furore, Marsciano, Lamezia Terme e altre.

Al termine delle prove cronometrate saranno proclamati i tre finalisti della tappa etnea, con punteggi che confluiranno nella classifica nazionale in vista della finale di Maggiora (No) dell’11-12 ottobre.

Durante la giornata, spazio a nuovi cooking show con Franco Patanè, lo chef Seby Sorbello e l’Associazione Cuochi di Catania. L’evento coinvolge anche scuole d’eccellenza, come l’IPS per l’Agricoltura “A. Mazzei” e l’IPSSEOA “Giovanni Falcone” di Giarre, con laboratori, cooking show e attività di accoglienza.

Degustazioni, distillerie e gran finale musicale

Nella terza giornata è prevista la presentazione del libro “Distillerie e liquorifici a Santa Venerina” del Prof. Giovanni Vecchio, accompagnata da degustazioni dei prodotti locali a cura di Federico Latteri.

La manifestazione si conclude in Piazza Roma con il concerto della Tribute Band Ligabue “Primo Tempo”. Il programma completo è disponibile sulle pagine social dell’evento, Facebook e Instagram.

