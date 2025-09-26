Fungo porcino e turismo gastronomico: la Fiera di Albareto tra sapori e territorio

EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
La 28ª edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto (Pr) si conferma un appuntamento rilevante per il territorio e la cultura gastronomica italiana. L’evento, che si terrà dal 3 al 5 ottobre, è nato per valorizzare il Fungo Porcino Igp e negli anni si è affermato come una delle manifestazioni più importanti dedicate a questo prodotto.

La Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto torna dal 3 al 5 ottobre porcino

La Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto torna dal 3 al 5 ottobre

Nata come iniziativa locale, la Fiera è oggi riconosciuta a livello nazionale e internazionale. Dal 2002 è gemellata con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba e dal 2007 ha ottenuto il titolo di Fiera Nazionale dalla Regione Emilia-Romagna.

Albareto, nel cuore dell’Appennino Parmense, è diventata una meta di riferimento per appassionati e visitatori, attratti sia dal territorio che dalla qualità dell’evento. «La Fiera è una vetrina per il nostro territorio e per il Fungo Porcino», spiegano gli organizzatori.

L’evento si regge sul lavoro dell’Associazione della Fiera e di oltre 250 volontari. «La partecipazione della comunità è la vera forza della Fiera», afferma l’organizzazione. I volontari curano ogni aspetto dell’evento: dall’allestimento alla gestione del grande ristorante della Fiera, dove si servono piatti tradizionali a base di Fungo Porcino e prodotti locali, fino all’accoglienza e alla promozione.

La Fiera rappresenta un modello di collaborazione tra pubblico e privato, comunità e territorio. È un’occasione non solo per valorizzare un prodotto tipico, ma anche per rafforzare l’identità culturale ed economica di Albareto. Un’iniziativa che guarda al futuro, mantenendo forte il legame con la tradizione e la terra.

Il programma

Ecco il programma completo

Venerdì 3 Ottobre

  • 16:30 – Partenza del corteo inaugurale verso il Palafungo: istituzioni, musica del Corpo Bandistico di Albareto e sfilata a tema dei “Bimbi del Bosco” lungo il centro di Albareto.

  • 17:00 – Apertura ufficiale della XXVIII edizione della Fiera Nazionale del Fungo Porcino di Albareto, Palafungo.

    • Apertura del bar, Palafungo.

  • 17:30 – Spettacolo per bambini con animazione a cura di Letizia Cosplay, Palafungo.

    • Apertura Stand Enogastronomici e Street Food, Area Fiera.

  • 19:00 – Cena con specialità a base di Funghi Porcini e prodotti del territorio, Padiglione Ristorante.

  • 21:30 – “Vuoi ridere? C’è Cantoni!” Spettacolo comico e barzellette con Gianpaolo Cantoni, Palafungo (Ingresso ad offerta).

  • 22:30 – DJ SET “I Love ’80/’90”, Palafungo (Ingresso ad offerta).

  • 24:00 – DJ SET con Victoria Vegas, “1° Woman DJ Italia” in carica, Alex Canzian Voice, Palafungo (Ingresso ad offerta).

Sabato 4 ottobre

  • 09:30 – Apertura Stand enogastronomici, Area Palafungo.

    • Apertura mostra trattori, mezzi agricoli e da lavoro, Area Palafungo.

    • Apertura Museo del Fungo e mostra micologica, Palazzo della Comunalia.

    • Apertura Mercatino Hobbistica e Artigianato, Piazza del Comune.

    • Apertura Bar in fiera e Street Food.

    • “Expo Motori” nuovi e d’epoca lungo il centro di Albareto (raduno di auto e moto d’epoca e simulatore di auto da corsa, in collaborazione con Scuderia 13-11).

  • 10:00

    • Escursione E-Bike MTB guidata (incontro e partenza Area Palafungo, iscrizione entro venerdì 03 ottobre, info: Manfredi Claudio 338 8711619).

    • Iscrizioni gara “Fungo Flash” (Mondiale del Fungo), Area Palafungo.

  • 10:30

    • Show Cooking a cura degli studenti dell’Istituto Enogastronomico Zappa-Fermi di Bedonia, Area Palafungo.

    • Spettacolo con trampoli a cura del gruppo Circotà lungo le vie del paese.

  • 11:00 – Lezione gratuita con micologi esperti alla “Fontana del Faggio”: incontro nel bosco con Nicolò Oppicelli (GEO-Rai3) e Gaia Parizzi (partenza dal Museo del Fungo).

  • 11:45 – Spettacolo di giocoleria a cura del gruppo Circotà davanti al Museo del Fungo, Palazzo della Comunalia.

  • 12:00 – Pranzo con specialità a base di Funghi Porcini e prodotti del territorio, Padiglione Ristorante.

  • 15:00 – Evento “I Porcini e il Sottobosco”: approfondimento divulgativo con il micologo Nicolò Oppicelli, Museo del Fungo.

  • Dalle 15:00

    • “Cani & Friends”: dimostrazioni ed esercitazioni con il gruppo cinofilo “Il Branco”, Area Palafungo.

    • Info e promozione attività Soccorso Alpino, Area Palafungo.

  • 16:00 – Sfilata lungo le vie del paese con il corpo bandistico della città di Lavagna (GE), arrivo presso Area Fiera.

  • 16:30 – Spettacolo con trampoli a cura del gruppo Circotà, Area Palafungo.

  • 17:30

    • Animazione per grandi e piccini a cura di Letizia Cosplay, Palafungo.

    • “Albareto incontra Alba”: gemellaggio con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Sala Consiliare del Comune.

  • 18:30

    • Spettacolo “Fire Show” di giocoleria a cura del gruppo Circotà, Area Palafungo.

    • “Aperitivo Lounge Sax”: aperitivo con barman professionista King Chupitos e musica dal vivo con sax, Palafungo.

  • 19:30 – Cena con specialità a base di Funghi Porcini e prodotti del territorio, Padiglione Ristorante.

  • 21:30 – “Karaoke Time” aperto a tutti, Palafungo (Ingresso ad offerta).

  • 22:30 – “Autumn Party” DJ SET con Fabri B. e DJ Fox, Palafungo (Ingresso ad offerta).

Domenica 5 ottobre

  • 06:00 – Ritrovo iscritti Mondiale del Fungo “Fungo Flash”, partenza per Loc. Casermetta, Palafungo.

  • 08:00

    • Apertura Stand Enogastronomici e mostra trattori d’epoca, Palafungo.

    • Apertura Mercato Ambulanti Tradizionale in collaborazione con Consorzio Cinque Terre - Golfo dei Poeti, lungo il centro di Albareto.

    • Apertura Mercatino Hobbistica e Artigianato, Antichi Mestieri e Castagne Caldarroste con i ragazzi dell’associazione “Il Branco”, Piazza del Comune.

    • Apertura Museo del Fungo e Mostra Micologica, Palazzo della Comunalia.

  • 09:30 – Apertura Bar in fiera e Street Food.

  • 10:00 – Santa Messa presso Parrocchia Santa Maria Assunta.

  • 10:30 – “Triathlon del boscaiolo”, Area Palafungo.

  • 11:30 – “Porcino Quiz” gioco a premi con domande e risposte sui funghi, con micologo Nicolò Oppicelli e Giorgio Guasti, Palafungo.

  • 12:00 – Pranzo con specialità a base di Funghi Porcini e prodotti del territorio, Padiglione Ristorante.

  • 17:00

    • Premiazione prova “Fungo Flash” – Mondiale del Fungo, Palafungo.

    • Premiazione prova “Triathlon del Boscaiolo”, Palafungo.

  • 18:00 – Ringraziamenti e chiusura della Fiera.

