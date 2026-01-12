Federalberghi guarda avanti: all’Albergatore Day il turismo che verrà

A Roma, mercoledì 21 gennaio, al Palazzo dei Congressi, va in scena la 22esima edizione dell’Albergatore Day di Federalberghi, appuntamento fisso per chi il turismo lo vive ogni giorno sul campo. Una giornata che, più che celebrare il comparto, prova a metterlo sotto la lente: capire dove sta andando, da dove arrivano i flussi, cosa aspettarsi dal 2026 e - soprattutto - se esiste davvero una nuova fase all’orizzonte o se stiamo solo cambiando etichette.

A Roma torna l'Albergatore Day

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco Roberto Gualtieri, seguiti dalla tavola rotonda dal titolo esplicito e un filo provocatorio: "Il turismo che verrà. Driver, visioni, nuove rotte. Siamo all’alba di un vero e proprio new deal?". Una domanda che farà da filo conduttore all’intera mattinata e che metterà insieme politica, associazioni di categoria e territori, provando a uscire dal perimetro rassicurante dei consuntivi per guardare un po’ più avanti. Il confronto si muoverà su due piani. Prima lo scenario nazionale, con il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli insieme al presidente di Federalberghi Bernabò Bocca e al ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida. Poi lo sguardo si stringerà sulla Capitale e sul Lazio, con Roscioli di nuovo al centro del dibattito accanto a Pier Andrea Chevallard (Confcommercio Roma), all’assessore capitolino ai Grandi eventi, turismo, sport e moda Alessandro Onorato e all’assessora regionale al Turismo Elena Palazzo. A tenere le fila del ragionamento, con il suo stile diretto, sarà Andrea Pancani, vicedirettore di LA7.

Dentro al dibattito entreranno anche numeri e dati, quelli che spesso fanno meno rumore ma aiutano a capire davvero cosa sta succedendo. Prenotazioni, tariffe, mercati di provenienza e tendenze dei prossimi mesi verranno analizzati sulla base degli studi elaborati da Str Global e Aeroporti di Roma, offrendo una fotografia aggiornata dei flussi turistici e delle dinamiche che attendono la città nel 2026. Un passaggio tutt’altro che tecnico, perché dietro quei numeri ci sono scelte, strategie e - nel bene e nel male - conseguenze concrete per chi lavora nell’ospitalità. Nel pomeriggio il programma cambierà registro senza perdere sostanza. Al centro salirà la ristorazione alberghiera, tema sempre più caldo e sempre meno marginale, con l’incontro-dibattito "Ristorazione nell’hôtellerie: da servizio accessorio a leva strategica". A discuterne, insieme a Roscioli, Carlo Cracco e Antonello Colonna, due chef che hanno attraversato mondi diversi - alta cucina, imprenditoria, comunicazione - e che oggi incarnano bene il rapporto, a volte complesso, tra cucina e ospitalità. A moderare l’incontro sarà la giornalista Belinda Bortolan. Qui il focus si sposterà su identità, esperienza e coerenza tra piatto e luogo, senza troppi giri di parole: il ristorante d’hotel sarà ancora un’appendice o sarà diventato uno spazio capace di raccontare qualcosa di preciso?

Come nelle ultime edizioni, l’Albergatore Day manterrà anche una dimensione concreta e operativa, con momenti di incontro diretto tra albergatori e aziende del comparto, organizzati in forma di business speed date. Un modo pratico per trasformare le discussioni della giornata in contatti, idee e - magari - collaborazioni future.