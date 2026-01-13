Alimentazione bio e horeca: tutte le novità di Sana Food 2026

Dal 22 al 24 febbraio 2026 Sana Food torna a BolognaFiere, un evento che mette al centro l'alimentazione biologica, sana e sostenibile per il canale horeca e il retail specializzato. La manifestazione si svolge in contemporanea con Slow Wine Fair, fiera del vino buono, pulito e giusto ideata da Slow Food, consolidando un format unico che integra food & wine, networking e formazione per i professionisti della ristorazione commerciale, collettiva e del risto-retail.

Sana Food torna a Bologna dal 22 al 24 febbraio

Mercato e consumi fuori casa: il ruolo crescente del biologico

L’Osservatorio Sana, curato da Nomisma, mostra che il settore Out of Home (OoH) biologico vale 1,3 miliardi di euro, circa il 20% dei consumi bio italiani. L’attenzione dei consumatori verso prodotti salutari e a km0 cresce costantemente: il biologico è un criterio di scelta per il 68% degli italiani, mentre il 97% ha consumato almeno un pasto sano fuori casa negli ultimi 100 giorni. Questi dati confermano la centralità del segmento bio nel fuori casa e l’importanza di iniziative dedicate come Sana Food.

Nuove aree tematiche e percorsi di formazione

Tra le novità di Sana Food 2026 spicca OoH! Lab, area multifunzionale dedicata alla formazione per operatori del fuori casa, con degustazioni, masterclass, percorsi sensoriali e abbinamenti cibo-vino in collaborazione con Slow Wine Fair. La Social Food Area valorizza produzioni agricole solidali e sostenibili, provenienti da terreni confiscati alla malavita o da progetti di reinserimento sociale. Focus tematici approfondiscono olio extravergine, aceto balsamico, miele e altre produzioni salutistiche, promuovendo sostenibilità e valorizzazione dei territori.

Nella nuova area OoH! Lab spazio a degustazioni e masterclass

Rivoluzione Bio e networking internazionale

L’evento ospita il ritorno di Rivoluzione Bio, momento istituzionale di confronto sui consumi, esportazioni e trend del canale Horeca. Grazie al supporto di ICE - Agenzia, Sana Food favorisce l’accesso ai mercati esteri e la partecipazione di buyer internazionali, offrendo una piattaforma strategica di business e networking. Come osserva Rossano Bozzi, Direttore Business Unit Heritage di BolognaFiere: «La manifestazione è un luogo di confronto per l’intera business community del settore agroalimentare, chiamata a rispondere a una crescente domanda di responsabilità, trasparenza e qualità».

Sana Food 2026 mette in primo piano tutto ciò che è biologico, biodinamico, vegano, vegetariano

Prodotti protagonisti e sostenibilità nel fuori casa

Sana Food 2026 mette in primo piano tutto ciò che è biologico, biodinamico, vegano, vegetariano, Dop, Igp, Stg e salutistico. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire prodotti sani e sostenibili, comprendere le dinamiche del mercato, valorizzare l’origine delle materie prime e rispondere a una domanda crescente di consumo consapevole anche nel fuori casa.

Per maggiori informazioni si può visitare il sito di Sana Food 2026.