Mostra d’Oltremare accende l’ospitalità con Tuttohotel 2026

Tuttohotel 2026 si terrà dal 12 al 14 gennaio 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, nei padiglioni 5 e 6, e rappresenta un evento di riferimento per operatori del mondo dell’ospitalità, dell’hotellerie e delle strutture ricettive. La fiera, dal claim "Tailor-made hospitality: ospitalità su misura”, giunta alla 6° Edizione, facilita il business e il networking tra professionisti, fornitori di servizi, architetti, manager e decision maker del settore.

Tutto pronto per l'edizione 2026 di Tuttohotel, al via il 12 gennaio

L’evento è riservato agli operatori del settore, con ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria per ottenere il badge di accesso ai tre giorni di fiera, workshop e appuntamenti professionali. Viene organizzato da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group, coi patrocini di Regione Campania, Comune di Napoli, Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia e Federalberghi Napoli.

Formazione e workshop per operatori dell’ospitalità

La manifestazione offre un ampio programma di formazione professionale: workshop, corsi, conferenze e momenti di aggiornamento tecnico pensati per gestori di hotel, B&B, case vacanza e altre tipologie di strutture ricettive. L’area Extra Net è dedicata alla gestione efficiente, alla digitalizzazione e alle nuove esigenze operative, mentre gli eventi di settore favoriscono il confronto tra professionisti. Tuttohotel consente di acquisire competenze concrete da applicare nella quotidianità di strutture di tutte le dimensioni.

Aree tematiche ed esposizioni specializzate

L’esperienza espositiva è articolata in diverse aree tematiche specializzate. Lo spazio Vision Hotel ricrea un albergo completo con camere, spa, bagni e aree comuni progettate da architetti e designer, ispirando chi progetta o rinnova strutture ricettive. L’area GHD - Green Hospitality Design è focalizzata invece sulle soluzioni sostenibili e prodotti per l’outdoor.

La sede della Mostra d’Oltremare di Napoli

Novità 2026

Le novità di Tuttohotel 2026 includono la Villas Experience Conference, dedicata all’ospitalità esclusiva in ville, casali e dimore storiche, per confronto e aggiornamento sul trend emergente, lontano dall’overtourism. L’area Bar Tender Show propone competizioni tra bartender, talk e approfondimenti sulla mixology e il settore beverage. Beach Club Expo presenta forniture e servizi per stabilimenti balneari e beach club, segmento chiave per il turismo costiero del Sud Italia.

Networking e opportunità di business B2B

Tuttohotel 2026 rappresenta una piattaforma B2B fondamentale che facilita l’incontro tra espositori, fornitori e professionisti dell’ospitalità. Con oltre 30 eventi collaterali tra workshop e conferenze, la fiera consente di ampliare la rete di contatti, esplorare nuove opportunità di business e scoprire trend emergenti, offrendo momenti di confronto diretto con manager e proprietari provenienti dalle principali aree turistiche italiane.

Tuttohotel 2026 rappresenta un punto d'incontro tra espositori, fornitori e professionisti dell’ospitalità

Vetrina completa per il settore ospitalità

La fiera copre un ampio spettro di esigenze: dalle forniture per camere e aree comuni alle attrezzature wellness, dall’arredo outdoor ai sistemi tecnologici per l’efficienza organizzativa. Tuttohotel è concepito come una vetrina completa per chi opera nel settore, con percorsi tematici e layout studiati per facilitare la scoperta di nuovi prodotti e servizi.

Tuttohotel 2026 conferma la sua posizione come evento di riferimento nel calendario fieristico italiano, sostenendo la crescita e lo sviluppo professionale di chi opera nel mondo dell’ospitalità moderna, con un’offerta che coniuga formazione, networking qualificato con proprietari e manager di strutture di alto profilo e opportunità concrete di business.