17 febbraio 2026 | 20:16

Beer&Food Attraction: la 12ª edizione in programma dal 21 al 23 febbraio 2027

Beer&Food Attraction guarda già al 2027, in programma dal 21 al 23 febbraio alla Fiera di Rimini. L’evento nel 2026 ha visto un ampliamento del 39% dell’area, +7% di visitatori professionali e 145 buyer da 45 Paesi

Archiviata l'edizione 2026, Beer&Food Attraction è già proiettata al prossimo anno, quando - sempre negli spazi della Fiera di Rimini - andrà in scena la 12ª. L'appuntamento è fissato dal 21 al 23 febbraio 2027.

bf

Beer&Food Attraction tornerà dal 21 al 23 febbraio 2027

Quello di Rimini sta assumendo un'importanza sempre maggiore nel panorama fieristico italiano: basti pensare che nell'edizione appena conclusa, l'area era già stata ampliata del 39% e la tre giorni aveva accolto un +7% di visitatori professionali e 145 buyer provenienti da 45 Paesi per un totale di oltre 600 complessivamente.

