A Napoli torna HospitalitySud: due giorni per il business dell’ospitalità

Giovedì 19 e venerdì 20 febbraio la Stazione Marittima di Napoli ospiterà la settima edizione di HospitalitySud, il salone espositivo per hotellerie ed extralberghiero ideato e organizzato da Leader srl. La manifestazione si rivolge a titolari, manager, personale e consulenti del mondo dell’ospitalità, proponendosi come appuntamento strategico per il Centro Sud Italia.

Tutto pronto a Napoli per HospitalitySud 2026, giunto alla settima edizione

La scelta di Napoli valorizza un territorio protagonista di una crescita significativa del turismo in Campania, che coinvolge non solo il capoluogo ma anche realtà come Sorrento, Ischia, Capri, le aree dei Campi Flegrei e del Vesuviano. Un contesto che alimenta una domanda sempre più articolata di forniture, servizi e competenze professionali.

Un salone pensato per tutta la filiera dell’ospitalità

HospitalitySud si rivolge a operatori di hotel, resort, dimore storiche, relais, agriturismi, villaggi turistici, camping, glamping, bed&breakfast, affittacamere, case vacanza, ostelli e spa-terme. L’accesso alla manifestazione è gratuito per gli addetti ai lavori, previa registrazione, con la possibilità di visitare l’area espositiva e partecipare a seminari di aggiornamento, incontri professionali e momenti formativi.

Oltre 40.000 aziende del settore turistico-alberghiero sono state coinvolte nella promozione dell'evento

Oltre 40.000 strutture alberghiere ed extralberghiere sono già state coinvolte nell’attività di divulgazione dell’evento, confermando il ruolo della manifestazione come piattaforma di riferimento per il settore.

Esposizione, servizi e soluzioni per il settore alberghiero

L’area espositiva propone una panoramica completa delle principali aree merceologiche per l’ospitalità: articoli di cortesia e cosmetici, macchine e prodotti per la pulizia professionale, automazione alberghiera e domotica, design e complementi d’arredo, elettrodomestici professionali, food and beverage, servizi energetici e finanziari, sistemi antincendio, tecnologie hardware e software di gestione, telecomunicazioni, web marketing e web advertising.

L'anno scorso la manifestazione ha riscosso una notevole partecipazione

Un’offerta espositiva ampia e articolata caratterizza la manifestazione, che si propone come appuntamento di riferimento nel Sud Italia per il mondo dell’ospitalità alberghiera ed extralberghiera. Un ruolo centrale è riservato anche ai consulenti - commercialisti, ingegneri, architetti e interior designer - coinvolti nei seminari di aggiornamento e negli incontri professionali.

Formazione, confronto e sviluppo dei territori

Il programma di HospitalitySud si articola in due giornate di confronto sui temi che stanno ridisegnando il comparto: tecnologia applicata all’ospitalità, sostenibilità, design, governance dei territori, valorizzazione delle professionalità e sviluppo turistico. La conferenza di apertura prevede la presentazione della ricerca “Napoli città turistica nella governance regionale e nel sistema Paese”, a cura di Studi e Ricerche per il Mezzogiorno di Intesa Sanpaolo, con il coinvolgimento di rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria e mondo imprenditoriale. Un momento di analisi che rafforza il ruolo della manifestazione come spazio di dialogo tra imprese, istituzioni e professionisti.