Regina pastiera e colomba 2026: a Milano la sfida dei dolci simbolo di Pasqua

Bentornate, Regine! A Stanislao Porzio non manca certo la fantasia... E così il 20 marzo a Milano torna per il sesto anno consecutivo il premio Regina pastiera e Regina colomba, giunto alla nona edizione. «Le Regine della Pasqua 26 - ricorda Porzio, patron e anima del concorso e inventore di Re Panettone - saranno presentate venerdì prossimo alle 18.30 in diretta Facebook. Dovranno essere realizzate con prodotti di alta qualità (sono selezionati con una prova di assaggio) e rigorosamente con ingredienti naturali e tecniche artigianali».

Regina pastiera e colomba 2026: a Milano il concorso sui dolci simbolo di Pasqua

Le due giurie tecniche, formate da esperti del settore e giornalisti, con la vincitrice di tre edizioni Giulia Ripamonti, si riuniranno a porte chiuse in un albergo milanese e sceglieranno per ogni categoria i tre migliori simboli di ricorrenza pasquale. Per gli appassionati, e non solo, si tratta di un appuntamento da non perdere, soprattutto per il dolce del Sud che, pur avendo una lunga storia alle spalle, “solo” da 200 anni ha una vera e propria ricetta.

Manca ancora però un disciplinare al quale Porzio si sta dedicando, con un rigore su tutto: le pastiere devono avere sette strisce. «La denominazione Pastiera - si legge nel disciplinare del concorso - è riservata al prodotto dolciario da forno, di tradizione napoletana e campana, di forma rotonda e bassa, costituito da un guscio di pasta frolla contenente un ripieno cremoso, ricoperto di strisce di pasta frolla disposte in griglia non ortogonale. Il ripieno deve essere di grano ammollato e cotto, ricotta, zucchero, uova, frutta candita, neroli o acqua di fior d’arancio ed eventualmente di crema pasticcera». E tanta delizia per il palato.

Di Renato Andreolassi