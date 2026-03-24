A Bergamo una masterclass su controllo del bar e gestione delle scorte

A Bergamo, il 30 marzo, si torna a parlare di gestione del bar partendo da un punto preciso: il controllo. Non quello teorico, ma quello che passa da magazzino, numeri e organizzazione della linea. È su questo terreno che si muove la masterclass firmata GrosMarket, in programma alle ore 12.00 negli spazi di Daste, in via Daste e Spalenga 13.

A Bergamo, da Daste, la masterclass su gestione del bar e linea operativa

L’incontro si inserisce nel programma di Baritalia Lab 2026, la rassegna itinerante dedicata al mondo della miscelazione e agli operatori dell’Horeca, che nella tappa bergamasca mette insieme momenti formativi, degustazioni e occasioni di confronto tra professionisti. GrosMarket, insegna cash&carry del Gruppo Sogegross, partecipa per il quinto anno consecutivo, portando un contenuto centrato sulla gestione operativa del locale. Il titolo della masterclass - “Bar Control - Magazzino, linea e il ruolo strategico del fornitore” - chiarisce subito la direzione. Si entra nel merito del lavoro quotidiano, con un focus su controllo delle giacenze, lettura dei consumi e rotazione dei prodotti, insieme all’organizzazione della linea. Tutti elementi che incidono sulla continuità del servizio e sulla gestione dei costi. Nel corso dell’incontro trova spazio anche il rapporto con il fornitore, affrontato in relazione alla pianificazione degli approvvigionamenti e alla gestione delle scorte. Un passaggio che riguarda l’equilibrio complessivo del locale e il modo in cui vengono prese le decisioni operative.

A guidare la masterclass saranno Mauro Colombo, fondatore e comproprietario del cocktail bar Barrier, e Alessandro Bono, head bartender dello stesso locale. «Siamo lieti di essere presenti anche quest’anno a Baritalia Lab, un appuntamento che rappresenta un’importante occasione di confronto con i professionisti del mondo Horeca. La masterclass sul bar control nasce dalla volontà di offrire contenuti utili e immediatamente applicabili nella gestione quotidiana del locale - commenta Flavio Zago, direttore Bu ingrosso del Gruppo Sogegross. Attraverso questo appuntamento vogliamo condividere un approccio concreto, che metta al centro l’equilibrio tra efficienza operativa e qualità del servizio. Il nostro obiettivo è supportare i professionisti non solo come fornitori, ma come interlocutori in grado di affiancarli nelle scelte quotidiane, offrendo strumenti e competenze utili per affrontare un mercato in continua evoluzione».