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giovedì 26 marzo 2026  | aggiornato alle 21:17 | 118246 articoli pubblicati

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Feudo Arancio
Feudo Arancio

Parizza+Gusto

Snacking da 22 miliardi in Francia: le aziende italiane guardano a Parigi

Il mercato dello snacking in Francia vale oltre 22 miliardi di euro e rappresenta un’opportunità strategica per il food service italiano. Parizza+Gusto 2026, a Parigi l’1 e il 2 aprile, riunisce oltre 100 espositori

 
26 marzo 2026 | 18:24

Snacking da 22 miliardi in Francia: le aziende italiane guardano a Parigi

Il mercato dello snacking in Francia vale oltre 22 miliardi di euro e rappresenta un’opportunità strategica per il food service italiano. Parizza+Gusto 2026, a Parigi l’1 e il 2 aprile, riunisce oltre 100 espositori

26 marzo 2026 | 18:24
 

In un mercato come quello francese, dove lo snacking ha raggiunto nel 2024 un valore di 22,3 miliardi di euro, pari al 38% del fatturato della ristorazione e al 45% dei pasti fuori casa, il food service si conferma tra i comparti più dinamici in Europa. Un sistema caratterizzato da una solida organizzazione distributiva, elevata capacità di spesa e una presenza già consolidata del Made in Italy. Tuttavia, per essere competitivi, è necessario un approccio strutturato e continuativo.

parizza

Le eccellenze dello snacking italiano protagoniste a Parizza+Gusto 2026

Parizza+Gusto 2026: la piattaforma B2B per lo snacking italiano a Parigi

In questo contesto si inserisce Parizza+Gusto, evoluzione della storica area Parizza all’interno di Snack Show, in programma l’1 e il 2 aprile 2026 a Paris Expo Porte de Versailles. La manifestazione rappresenta una piattaforma B2B strategica per connettere aziende italiane e operatori francesi del fuori casa. Da spazio dedicato alla pizza, Parizza si amplia includendo l’intero universo dello snacking italiano: materie prime, prodotti finiti, bevande e attrezzature professionali, offrendo una visione completa della filiera.

Oltre 100 espositori: eccellenze italiane tra prodotti e tecnologie

L’edizione 2026 riunirà oltre 100 espositori italiani, con un’offerta trasversale che comprende farine, formaggi, pasta, salumi, salse, oli, prodotti da forno, bevande e dessert, insieme a soluzioni tecnologiche per il food service. Tra le aziende presenti figurano realtà come Rovagnati, Petra Molino Quaglia, Granarolo, Di Marco Pinsa, accanto a operatori della distribuzione come Gustomio e Carniato, impegnati nella diffusione dell’eccellenza agroalimentare italiana in Francia. Un sistema che riflette l’evoluzione dello snacking francese, sempre più orientato verso qualità, esperienza e diversificazione.

The Italian Show: focus sul Made in Italy tra masterclass e degustazioni

È presente anche The Italian Show by I Love Italian Food, spazio dedicato alla promozione del made in Italy, con un programma articolato di masterclass, showcooking e degustazioni. Un’occasione per valorizzare competenze, prodotti e cultura gastronomica italiana davanti a un pubblico professionale internazionale.

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Parizza+Gusto a Parigi: punto d’incontro tra aziende italiane e operatori del food service francese

Formazione e competizioni: il ruolo strategico della fiera

Il programma prevede momenti di formazione e competizioni professionali, tra cui il Campionato francese della Pizza, della Pasta e del Tagliere aperitivo, a conferma del ruolo della manifestazione come punto di riferimento per il food service italiano in Francia.Tra gli appuntamenti, anche la conferenza “L’Art de l’Aperitivo: d’une tradition conviviale à un modèle économique performant”, organizzata in collaborazione con l’Ice, dedicata al valore dell’aperitivo italiano come leva di sviluppo per il settore.

Export agroalimentare: Parizza+Gusto come leva per il mercato francese

In un mercato in cui l’Italia è già tra i principali partner commerciali nel settore agroalimentare, la partecipazione a Parizza+Gusto rappresenta un’opportunità concreta per consolidare relazioni commerciali, intercettare nuovi interlocutori e adattare l’offerta a un sistema distributivo evoluto e competitivo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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