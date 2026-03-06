A Genova torna il campionato mondiale di Pesto genovese al mortaio

Il pesto torna protagonista a Genova e lo fa nel luogo che, più di ogni altro, restituisce il senso della storia della città. Sabato 21 marzo, nello storico Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale, si svolgerà l’undicesima edizione del campionato mondiale di Pesto genovese al mortaio. Un appuntamento che negli anni ha assunto la forma di una vera festa popolare, capace di mescolare cucina, identità ligure e partecipazione internazionale attorno a uno dei simboli gastronomici più riconoscibili della città.

Del resto, il cuore della manifestazione resta sempre lo stesso: 100 concorrenti provenienti da diversi Paesi del mondo che si sfidano pestando basilico, pinoli, aglio, Parmigiano Reggiano, pecorino, olio e sale nel mortaio. Un gesto antico che, ancora oggi, continua a dividere appassionati e puristi tra chi difende la lavorazione manuale e chi accetta compromessi più moderni. Qui, però, non si scappa: il pesto si fa come una volta, con pestello e pazienza. A valutare il risultato sarà una giuria composta da 30 esperti che, al termine della finale del pomeriggio, assegnerà il titolo di Campione del mondo di Pesto genovese al mortaio.

La giornata prenderà forma fin dal mattino e seguirà un programma piuttosto fitto, tra gare, incontri, momenti dedicati ai più piccoli e appuntamenti aperti al pubblico: di seguito il calendario completo degli eventi previsti nel corso della manifestazione.