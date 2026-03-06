A Genova torna il campionato mondiale di Pesto genovese al mortaio

Il pesto torna protagonista a Genova e lo fa nel luogo che, più di ogni altro, restituisce il senso della storia della città. Sabato 21 marzo, nello storico Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale, si svolgerà l’undicesima edizione del campionato mondiale di Pesto genovese al mortaio. Un appuntamento che negli anni ha assunto la forma di una vera festa popolare, capace di mescolare cucina, identità ligure e partecipazione internazionale attorno a uno dei simboli gastronomici più riconoscibili della città.
A Genova l’undicesimo campionato mondiale di Pesto genovese al mortaio
Del resto, il cuore della manifestazione resta sempre lo stesso: 100 concorrenti provenienti da diversi Paesi del mondo che si sfidano pestando basilico, pinoli, aglio, Parmigiano Reggiano, pecorino, olio e sale nel mortaio. Un gesto antico che, ancora oggi, continua a dividere appassionati e puristi tra chi difende la lavorazione manuale e chi accetta compromessi più moderni. Qui, però, non si scappa: il pesto si fa come una volta, con pestello e pazienza. A valutare il risultato sarà una giuria composta da 30 esperti che, al termine della finale del pomeriggio, assegnerà il titolo di Campione del mondo di Pesto genovese al mortaio.
La giornata prenderà forma fin dal mattino e seguirà un programma piuttosto fitto, tra gare, incontri, momenti dedicati ai più piccoli e appuntamenti aperti al pubblico: di seguito il calendario completo degli eventi previsti nel corso della manifestazione.
- 8:30 - Arrivo dei 100 concorrenti, consegna del materiale e assegnazione delle postazioni
- 9:00 - Arrivo dei bambini e dei giovani giudici per la gara dedicata ai più piccoli
- 9:30 - Arrivo dei 30 giudici di gara, consegna del materiale e delle schede di valutazione
- 10:15 - Inizio del campionato mondiale dei bambini 2026
- 10:30 - Arrivo delle autorità, degli ospiti d’onore e della stampa
- 10:45 - Premiazione del campionato dei bambini
- 10:55 - Coro Lollipop, inno del campionato mondiale di Pesto genovese
- 11:00 - Saluto delle autorità
- 11:15 - Comunicazione degli organizzatori
- 11:30 - Inizio gara dei 100 (Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale)
- 12:10 - Conclusione della gara e riunione della giuria
- 14:30 - Premiazione del concorrente arrivato da più lontano (a cura de “A Compagna”)
- 14:40 - Indicazione dei 10 finalisti
- 14:40 - Inizio gara dei 10 finalisti
- 15:20 - Conclusione della finale e riunione della giuria
- 16:00 - Proclamazione del campione del mondo - XI Campionato 2026
- 20:00 - Pesto Party e intrattenimento musicale. Premiazione dei concorsi “Pesto da leggere”, “Fumetti al Pesto” e “Pesto in vetrina”