Al Palaverdi di Parma torna il campionato mondiale della pizza

Dal 14 al 16 aprile, a Parma, torna il campionato mondiale della pizza, in programma al Palaverdi. Un appuntamento che, da oltre trent’anni, richiama professionisti dell’arte bianca da tutto il mondo e che continua ad essere un punto di riferimento per il settore, soprattutto per chi lavora ogni giorno tra impasti, forni e gestione del prodotto.

Parma, al Palaverdi torna il campionato mondiale della pizza

Le gare coprono un ventaglio ampio di categorie: dalla pizza classica alla napoletana Stg, passando per la senza glutine, la pizza in teglia e in pala, fino alle prove più strutturate come il triathlon e la pizza a due. Il format è rodato e punta su elementi chiari: tecnica, organizzazione del lavoro, capacità di stare nei tempi e coerenza del risultato finale. Non è solo una vetrina, ma un contesto in cui il confronto è diretto e misurabile.

Accanto alle competizioni principali, trova spazio anche il World’s Best Homemade Pizza, dedicato agli appassionati della pizza fatta in casa. Un segmento che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza all’interno del campionato, intercettando un pubblico sempre più ampio e coinvolto. La struttura resta quella di una gara vera e propria, con regole definite e valutazioni tecniche, ma con un livello di accesso più aperto rispetto alle categorie professionali. Il campionato mantiene così una doppia dimensione, senza sovrapposizioni: da una parte il circuito dei professionisti, dall’altra quello degli appassionati. Due percorsi distinti che convivono nello stesso calendario e che contribuiscono ad allargare la partecipazione.

A completare il programma c’è poi il Pizza World Forum, area dedicata all’aggiornamento e al confronto tra operatori del settore. Tra i momenti previsti, un talk sul tema della qualità, affrontato partendo dalle pratiche quotidiane di chi lavora nel comparto. “Fare qualità significa lavorare con passione, prendersi cura dei clienti e considerare l’ambiente non come una risorsa da sfruttare ma come una casa da condividere”. Insomma, Parma si prepara ad accogliere una comunità ampia e trasversale, fatta di pizzaioli, operatori e appassionati. Tre giorni in cui la pizza torna al centro, osservata da vicino, discussa, messa alla prova. E, soprattutto, raccontata per quello che è diventata.