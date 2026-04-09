Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 aprile 2026  | aggiornato alle 17:25 | 118527 articoli pubblicati

Unilever Food Solutions
ROS
ROS

arte bianca

La Città della Pizza 2026: candidature aperte, selezioni a Roma e Milano

Il contest di arte bianca prende forma tra il 4 maggio a Ciampino e il 22 giugno nel capoluogo lombardo: due giornate di gara per conquistare un posto nella finale del 13 settembre a Vinòforum, a Piazza di Siena (Roma)

 
09 aprile 2026 | 16:03

La Città della Pizza 2026: candidature aperte, selezioni a Roma e Milano

Il contest di arte bianca prende forma tra il 4 maggio a Ciampino e il 22 giugno nel capoluogo lombardo: due giornate di gara per conquistare un posto nella finale del 13 settembre a Vinòforum, a Piazza di Siena (Roma)

09 aprile 2026 | 16:03
 

Sono aperte le candidature per la nuova edizione de La Città della Pizza, il concorso nazionale che ogni anno mette in luce i migliori talenti dell’arte bianca. L’edizione 2026 prenderà il via da Roma, prima tappa di selezione, per poi proseguire a Milano. Il calendario si aprirà lunedì 4 maggio a Ciampino, negli spazi della Pratesi Hotel Division in via J.F. Kennedy 72; seguirà il 22 giugno l’appuntamento milanese, nella sede di via Antonio Meucci 4. Al termine delle due giornate verranno individuati i finalisti che accederanno all’atto conclusivo: la grande finale in programma il 13 settembre a Piazza di Siena (Roma), all’interno di Vinòforum 2026.

città della pizza

La Città della Pizza 2026: tutte le date delle selezioni e la finale

«Essere giunti alla decima edizione è la conferma di un percorso solido: il contest si sta sempre più affermando come punto di riferimento per il mondo della pizza italiana - ha detto Emiliano De Venuti, ideatore de La Città della Pizza - contribuendo a valorizzare professionisti emergenti e le grandi eccellenze del settore. La Città della Pizza nasce e continua ad essere un osservatorio sul presente e sul futuro del comparto che dà spazio ai nuovi talenti contribuendo così a raccontare l’evoluzione di un’arte che è uno dei simboli indiscussi del nostro Paese. Anche per questa edizione ci aspettiamo un livello altissimo: i pizzaioli, anno dopo anno, non hanno mai smesso di sorprenderci tanto nell’aspetto tecnico, ma soprattutto in termini di passione».

Da dieci anni il concorso rappresenta una vetrina privilegiata per scoprire i professionisti destinati a segnare il futuro del settore, richiamando a ogni edizione centinaia di candidati pronti a mettersi in gioco davanti a una platea di esperti - tra giornalisti e maestri pizzaioli - e al pubblico. Il format delle selezioni prevede due momenti distinti: nella prima prova i partecipanti si confronteranno con i grandi classici, preparando una pizza a scelta tra margherita e marinara, utilizzando materie prime di alta qualità fornite dai partner dell’evento (Caputo, Sorì e Cirio). Gli otto pizzaioli con il punteggio più alto accederanno alla seconda manche, in programma nel pomeriggio, dedicata alla propria creazione distintiva, dove tecnica e creatività si incontrano negli abbinamenti.

La valutazione sarà affidata alla giuria tecnica guidata da Luciano Pignataro e Luciana Squadrilli, autori del format dal 2017, che analizzeranno ogni proposta secondo criteri precisi: aspetto, profumo, impasto, cottura, equilibrio, gusto complessivo e scelta del topping, con un’attenzione particolare anche all’olio extravergine utilizzato in finitura. Al termine delle due tappe verranno selezionati sei finalisti - i tre migliori classificati per ciascuna giornata - che si contenderanno il titolo de La Città della Pizza nella già citata finale di settembre, con un premio del valore di 4mila euro in prodotti e servizi messi a disposizione dalle aziende partner.

Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito www.lacittadellapizza.it compilando il relativo form di partecipazione.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
La Città della Pizza pizza pizzaioli arte bianca Roma Milano Vinòforum Emiliano De Venuti
FLASH NEWS
Loading...
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Brita
Brodetto Fest
Parmigiano Reggiano
Forst
ROS
Brita
Brodetto Fest
Parmigiano Reggiano
Forst
Best Wine Stars
Comavicola

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026