San Paolo chiama l’Italia: Sigep rafforza il ponte del foodservice col Brasile

Dopo l’esordio di Chicago, Sigep Meets the World fa tappa a San Paolo il 27 maggio, confermando la strategia internazionale di Italian Exhibition Group per consolidare il posizionamento globale di Sigep World, il salone di riferimento per gelato, pasticceria, panificazione, caffè, cioccolato e pizza. Il roadshow internazionale approda così in uno dei mercati più dinamici del comparto foodservice, in un momento particolarmente favorevole per il Made in Italy agroalimentare e per le relazioni commerciali tra Europa e Brasile.

Il 27 maggio Sigep Meets the World sbarca a San Paolo, in Brasile

Sigep Meets the World punta sul Brasile e sul mercato Horeca

La tappa brasiliana rappresenta un passaggio strategico per il network internazionale di Sigep World, che continua a rafforzare la propria presenza nei mercati ad alto potenziale. Il Brasile si conferma infatti uno dei Paesi più interessanti per il comparto Horeca, grazie alla crescita dei consumi, all’espansione del turismo e alla crescente attenzione verso i prodotti italiani di qualità. Secondo i dati del Ministero brasiliano dello Sviluppo, Industria e Commercio, le importazioni brasiliane di alimenti e bevande Made in Italy sono passate da 278 milioni di dollari nel 2022 a 410 milioni nel 2025, con una crescita del 47,5%.

Un dato che consolida il Brasile come terzo mercato di riferimento nelle Americhe per l’export italiano del settore, subito dopo Stati Uniti e Canada. A incidere positivamente sullo scenario è anche l’entrata in vigore dell’Accordo UE-Mercosul, destinato a facilitare gli scambi commerciali tra Europa e Sud America grazie alla riduzione delle barriere doganali. Una dinamica che potrebbe favorire non soltanto l’export dei prodotti italiani, ma anche nuove partnership commerciali tra operatori del foodservice, distributori e buyer internazionali.

A San Paolo focus su pizza, gelato, bakery e caffè italiani

L’appuntamento è in programma il 27 maggio alla Feira Fispal Food Service, all’interno del Padiglione della Pizza. L’evento, organizzato con la collaborazione dell’Agenzia ICE, riunirà professionisti del comparto food & beverage, operatori internazionali e aziende interessate a conoscere le opportunità offerte dal network Sigep. Al centro dell’incontro ci saranno le prospettive dei comparti chiave del salone: gelato artigianale, pasticceria, panificazione, pizza e caffè, settori che continuano a rappresentare un’eccellenza riconosciuta del Made in Italy nel mondo.

I rappresentanti di Sigep Meets the World nell'ultima tappa di Chicago

«Il primo appuntamento di Chicago è stato un grande successo - commenta Ilaria Cicero, Global Exhibition Director della Divisione Food&Beverage di IEG e CEO di IEG Asia a Singapore - con oltre 50 operatori del food & beverage presenti insieme alla stampa internazionale. Siamo felici di proseguire questo percorso a San Paolo, un mercato di grande rilevanza per il Foodservice italiano e internazionale. Sigep Meets the World conferma la volontà di rafforzare relazioni, creare nuove connessioni e promuovere Sigep nel mondo».

Foodservice brasiliano in crescita: numeri e prospettive

Il Brasile continua a mostrare numeri importanti nel comparto Horeca. «Il food è un settore anticiclico e in costante crescita. IEG è presente in Brasile con una società che ha recentemente acquisito una fiera nel segmento nutrizione e ingredienti, creando importanti sinergie con Sigep» sottolinea Graziano Messana, socio in IEG Brasil e presidente della Camera Italo-Brasiliana di Commercio di San Paolo.

Anche secondo Milena Del Grosso, direttore per il Brasile dell’Agenzia ICE, il mercato locale sta vivendo una fase particolarmente favorevole: «Il settore HoReCa si conferma uno dei motori più dinamici dell'economia brasiliana, sostenuto dall'aumento del reddito disponibile, dall'espansione del turismo e dall'evoluzione delle preferenze dei consumatori». Nel 2025 il settore ha registrato risultati record, con un fatturato trimestrale di 11,3 miliardi di dollari e una rete composta da circa 700 mila attività, capaci di generare 1,5 milioni di posti di lavoro diretti.

Sigep World rafforza il network internazionale del Made in Italy

La tappa di San Paolo si inserisce in un percorso globale che accompagnerà gli operatori verso i prossimi eventi del network Sigep: Sigep ASIA a Singapore, Sigep USA a Las Vegas e soprattutto Sigep World 2027 alla Fiera di Rimini. «L’entrata in vigore dell’Accordo tra l’UE e il Mercosul, la sempre maggiore importanza del mercato latinoamericano negli equilibri globali e la crescente domanda di prodotti italiani rappresentano un’opportunità unica per il Made in Italy» conclude Domenico Fornara, Console Generale d’Italia a San Paolo.

L’obiettivo del roadshow resta quello di creare nuove connessioni commerciali e valorizzare le eccellenze italiane del foodservice nei principali mercati internazionali, rafforzando il dialogo tra imprese, buyer e operatori del settore.