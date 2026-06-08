Galbani porta a Milano una tavola lunga 100 metri aperta al pubblico

Il 12 e 13 giugno, Galbani porta a Milano “Benvenuti a tavola!”, un evento gratuito aperto al pubblico che animerà il Parco Tre Torri a CityLife. L’iniziativa trasforma uno degli spazi urbani più frequentati della città in un luogo dedicato alla convivialità, alla condivisione e all’esperienza gastronomica. Fulcro dell’evento sarà una spettacolare tavolata lunga 100 metri, pensata come simbolo dello stare insieme. Un’installazione aperta a tutti che diventa occasione di incontro, relazione e partecipazione, reinterpretando in chiave contemporanea il rito della tavola italiana.

L’evento celebra il piacere dello stare insieme a tavola

L’evento sarà aperto al pubblico venerdì 12 giugno e sabato 13 giugno

in due fasce orarie: dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 21.00.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti

Assaggi e ricette con i prodotti iconici Galbani

Durante le due giornate, il pubblico potrà partecipare a un percorso tra degustazioni, ricette e momenti esperienziali dedicati ai prodotti più rappresentativi del brand, tra cui Galbani Santa Lucia e Galbanino. Ogni proposta sarà valorizzata attraverso preparazioni pensate per esaltarne versatilità e gusto, offrendo spunti concreti per diverse occasioni di consumo.

La tavolata collettiva lunga 100 metri al centro dell’evento Galbani a CityLife

“Benvenuti a tavola!” nasce per tradurre in esperienza reale la nuova piattaforma di comunicazione del brand, creando un ambiente accogliente e partecipativo. L’evento combina intrattenimento, narrazione e degustazione, trasformando lo spazio urbano in un contesto coinvolgente, accessibile e riconoscibile.

Il valore della tavola secondo Galbani

«Con ‘Benvenuti a tavola!’ abbiamo voluto dare forma concreta a ciò che per noi significa ‘Contribuire a rendere il mondo accogliente, costruito sulla fiducia’: promuovere momenti di convivialità autentica, capaci di unire le persone e generare valore nelle relazioni quotidiane. È un impegno che si esprime anche nel modo in cui interpretiamo la tavola, da sempre cuore di Galbani. Crediamo che oggi la tavola sia molto più di un luogo in cui mangiare: è uno spazio di relazione, condivisione ed espressione personale, dove ciascuno racconta qualcosa di sé attraverso i piatti che prepara, sceglie e condivide. Con questa iniziativa vogliamo uscire dagli schemi tradizionali della comunicazione e incontrare le persone in modo autentico, dando vita a un momento collettivo capace di celebrare la convivialità e l’accoglienza che da sempre fa parte della cultura italiana e dell’identità di Galbani», commenta Wiebke Klaass, Direttrice Marketing BU Cheese, Lactalis Italia.

Con questa iniziativa, Galbani consolida la propria presenza sul territorio e il rapporto con le persone, puntando su esperienze dirette e coinvolgenti capaci di raccontare il brand in modo autentico, attuale e vicino alla quotidianità.