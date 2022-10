Outdoor design, Gibus acquisisce il 100% della tedesca Leiner

Sinonimo di innovazione tecnologica e progettuale nel settore outdoor design di alta gamma, con un headquarter a Saccolongo di Padova e tre filiali europee (Gibus Deutschland Gmbh in Germania, Gibus France Sas in Francia e Gibus NL B.V. in Olanda), il Gruppo Gibus allarga ulteriormente i propri orizzonti, mettendo a segno un’operazione strategica nel mercato tedesco.

Attraverso Gibus Deutschland Gmbh, l’importante Gruppo ha infatti perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Leiner GmbH, confermando la volontà di investire per crescere al di fuori dei confini della penisola.

L’operazione – che posiziona Gibus tra i primi player internazionali del settore, con ricavi pro-forma 2021 pari a 108,3 milioni di euro – consentirà all’azienda di consolidare il proprio modello di business e incrementare la penetrazione nei principali mercati europei (Germania e Benelux).

Fondato nel 1839 e con headquarter a Horgau (nei pressi di Augusta), il Gruppo Leiner è una realtà d’eccellenza nel settore outdoor design, con un ampio portafoglio prodotti che comprende tende da sole, pergole e tetti in vetro; in qualità di inventore del sistema brevettato Sunrain® per la protezione da sole e pioggia, è inoltre da molti anni leader di mercato nello specifico segmento dell'ospitalità.

Costituito dalle due realtà Leiner Oberflächentechnik GmbH, con sede a Dinkelscherben, e Schirmherrschaft Vertriebs GmbH, con sede ad Amburgo, il Gruppo ha chiuso il 2021 con ricavi pari a 35,5 milioni di euro (di cui l’88% realizzato in Germania) e individua nei Paesi Bassi il suo principale paese di esportazione, con ricavi pari a 1,5 milioni di euro. Con all’attivo 159 dipendenti, Leiner vanta un team manageriale con competenze all’avanguardia in campo ingegneristico, economico e commerciale ed è in grado di rispondere alle esigenze dei clienti con rapidità e flessibilità.

Forte di un know how di quasi 200 anni, l’azienda si avvale di una rete distributiva ampia e strutturata composta da circa 700 rivenditori specializzati – con i quali ha instaurato rapporti personali e di lunga durata e che servono clienti finali residenziali e commerciali – e da un network di dealer affiliati denominato Sunrain Partner, dedicato alla vendita verso il canale Horeca. Inoltre, attraverso la società Schirmherrschaft Vertriebs, opera vendite dirette ai clienti finali, esclusivamente nella ristorazione e nell’industria alberghiera.

La collaborazione fra le due realtà consentirà l’ottenimento di molteplici sinergie. In termini di cross selling, sarà possibile integrare le gamme prodotti: Leiner potrà arricchire la propria con le pergole bioclimatiche, il sistema brevettato Click Zip e le pergole retrattili sviluppati da Gibus, mentre Gibus avrà modo di distribuire attraverso il proprio network i tetti in vetro e altre soluzioni strategiche proposte dal partner tedesco.

Quanto a R&D, fattore chiave di successo per rispondere alla crescente domanda di prodotti dal forte contenuto tecnologico e di design, l’azienda padovana metterà a disposizione il consolidato know-how nei controlli elettronici sviluppato per i sistemi a pergola, mentre il team Leiner apporterà la propria esperienza in aree strategiche come, ad esempio, quella dei tetti in vetro.

Per quanto riguarda la comunicazione e il marketing, Gibus farà valere la propria expertise e i propri strumenti, al fine di migliorare il posizionamento del brand tedesco, mentre in tema di software, permetterà a Leiner di avvalersi di una serie di strumenti informatici altamente evoluti, come ad esempio il Crm e il configuratore 3D di prodotto, che consentiranno una penetrazione di mercato e un livello di servizio ai clienti ancora più alto. Infine, è prevista un’ottimale gestione dei costi di logistica tra Padova e Horgau e sarà possibile incrementare la produttività degli stabilimenti focalizzando la produzione di ciascuno degli stessi su specifiche linee di prodotto; i nuovi volumi generati dal Gruppo permetteranno inoltre significative sinergie in termini di acquisti.

«L’acquisizione odierna – afferma Alessio Bellin, Amministratore Delegato di Gibus – rappresenta, in ottica strategica, industriale e gestionale, un’importante opportunità di sviluppo del Gruppo e porta a compimento il nostro obiettivo di porci come primario player europeo nel settore outdoor design, con un posizionamento competitivo distintivo e con significative prospettive di crescita e di creazione di valore. Integriamo la nostra offerta con nuovi prodotti su cui Leiner ha sviluppato un significativo track record e penetriamo con una fitta rete di rivenditori specializzati il mercato tedesco, che con 1,1 miliardi di euro rappresenta il 34% del mercato europeo dei dispositivi di protezione solare, pari nel 2021 a 3,2 miliardi di euro e stimato in crescita a 3,5 miliardi di euro nel 2024. Tre i fattori trainanti del mercato: la crescente tendenza a vivere all’aperto e la conseguente maggiore importanza degli spazi esterni nei settori della ristorazione e dell’ospitalità; la crescente domanda di dispositivi di protezione solare innovativi integrabili con i sistemi di smart home per trasformare le abitazioni in case intelligenti; le politiche di riduzione delle emissioni di carbonio, cui le schermature solari possono contribuire riducendo il consumo energetico degli edifici.»

«Con Gibus – aggiunge Jürgen Schulz, Amministratore Delegato di Leiner – abbiamo conquistato un vero partner strategico, con il quale possiamo continuare a perseguire i nostri obiettivi di crescita e aggiungere prodotti interessanti e strategicamente importanti alla nostra attuale offerta di mercato.»

