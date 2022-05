Infinito Design, accessori da tavola eleganti e pratici per le imbarcazioni

Nel mondo della nautica, le aspettative e le esigenze si fanno sempre più complesse e articolate anche, e soprattutto, quelle relative al design. Si tratta di curare nel dettaglio non soltanto grandi arredi e complementi, l'impatto complessivo dell'allestimento passa per i particolari, come gli accessori da tavola.



Membro essenziale dell'equipaggio è lo Chef di bordo, il cui ruolo è quello di garantire un elevatissimo livello di cucina, al pari dei ristoranti più esclusivi. A suo sostegno giocano due fattori imprescindibili: ingredienti freschi e pregiati e i giusti accessori da barca.

Possibilità di personalizzare i prodotti per far vivere i propri simboli

Utilizzo di materiali innovativi dalle altissime prestazioni

Attenzione all'ecosostenibilità dei prodotti

Per questo motivo,offre accessori da tavola pratici, resistenti, ricercati ed eleganti: la combinazione perfetta tra stile e funzionalità.è molto attenta al settore nautico e ogni collezione garantisce:

Tutto questo senza dimenticare l'importanza di un design pulito, sofisticato e minimale, che ha l'obiettivo di rendere indimenticabile l'esperienza per tutti i commensali.

