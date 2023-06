Infinito Design, sullo yacht lo stile incontra il mare

Geometrie essenziali e materiali innovativi. Sono queste le basi su cui si fondano le soluzioni d'arredo innovative per la tavola di Infinito Design, pensate per chi a bordo di uno yacht ama il design e l'esclusività.

Infinito Design, dove lo stile incontra il mare

A bordo di ogni yacht, ogni dettaglio e accessorio di Infinito Design è studiato con cura e attenzione. A bordo come a tavola, dove lo chef dà vita a preparazion gourmet per l'armatore e i suoi ospiti. A guidare Infinito Design, infatti, sono la passione per la bellezza e per l'arte, per la perfezione e per il buon cibo. Per un viaggio indimenticabile.

www.infinito-design.it

