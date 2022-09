Sofidel, più acquisti in negozio grazie alla tecnologia ShopFully

Sofidel, leader mondiale nel mercato della produzione di carta per uso igienico e domestico, sigla una partnership con ShopFully, tech company italiana che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro, con l’obiettivo di migliorare la percezione del brand Regina e incentivare le vendite in negozio.

Sofidel, in occasione del lancio del concorso “Una vacanza da sogno”, si è affidata a HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing basata sull’intelligenza artificiale di ShopFully, per entrare in contatto con i responsabili di acquisto potenzialmente interessati al brand e accompagnarli lungo il percorso di acquisto, attraverso i marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile).

La partnership ha portato a notevoli risultati in termini di Drive to Store: infatti, il 73% dei consumatori raggiunti nei pressi dei punti vendita coinvolti nell’attività si è recato in negozio. Inoltre, la campagna ha avuto un impatto positivo anche sull’awareness del brand: l’interesse nei confronti del concorso e dei prodotti Regina è stato, infatti, dimostrato da un aumento del +400% del numero di visite al sito di Sofidel e alla pagina che riportava i dettagli dell’iniziativa.

«I risultati della collaborazione tra Sofidel e ShopFully mostrano l’impatto positivo del digitale sia sulla brand awareness che sulle visite in negozio. Attraverso la nostra piattaforma HI! e i marketplace di proprietà, forniamo infatti ai nostri clienti gli strumenti utili per collegare il mondo fisico e il digitale, così da soddisfare i bisogni dei consumatori.» ha commentato Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti con il lancio del nostro concorso grazie alla nostra partnership con ShopFully. L’utilizzo della tecnologia di ShopFully e l’importante presidio dei suoi marketplace non ha soltanto incrementato le performance nei punti vendita fisici, con un netto aumento delle visite in negozio, ma anche la brand awareness e l’interesse verso il brand» ha commentato Pierre Polonelli, Digital Marketing & Sales Director di Sofidel.

