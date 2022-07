Espresso perfetto: Caffitaly lancia la macchina da caffè Arka

Prosegue l’impegno di Caffitaly per creare la perfetta macchina da caffè. Grazie alla sintesi tra tecnologia all'avanguardia, design moderno e facilità di utilizzo, lancia sul mercato la seconda novità per il 2022: ARKA, la nuova macchina Caffitaly per un’esperienza di caffè superiore.



Disponibile nei colori titanium e blu, ARKA è compatta (solo 23,5 cm di altezza), veloce, silenziosa e in grado di riconoscere le capsule originali Caffitaly così da garantire sempre un caffè di altissima qualità. La macchina, inoltre, grazie alle differenti modalità di erogazione e alla funzione “clean”, suggerisce i cicli di lavaggio per evitare contaminazioni di gusto e assaporare al meglio ogni tipo di caffè (come espresso, caffè crema, caffè americano…) e di bevande calde (come the e tisane).



Una novità frutto del continuo impegno di Caffitaly in un’innovazione al servizio dell’esperienza dei consumatori, che mira a portare a livelli sempre più alti il suo sistema unico, innovativo e sostenibile per esaltare al meglio il gusto e l’aroma dei migliori caffè e delle migliori bevande calde.



Quello di Caffitaly, infatti, è un sistema brevettato che combina perfettamente la tecnologia di capsule e macchine. È l’unico con doppia infusione: dalla pre-infusione che, grazie al filtro superiore della capsula, prepara il caffè macinato al suo interno bagnandolo in modo uniforme e sprigionando tutto il suo aroma per passare all’infusione a pressione che completa l’operazione, garantendo un risultato straordinario, anche grazie al filtro inferiore della capsula, diverso a seconda della tipologia di erogazione prevista.



In occasione dell’estate, il lancio di ARKA è sostenuto da una promozione esclusiva valida fino al 31 luglio.

