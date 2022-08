Le iconiche forbici arancioni di Fiskars compiono 55 anni

Le forbici Classic di Fiskars con il manico arancione rappresentano il simbolo dell’azienda e del design finlandese: conosciute e apprezzate in tutto il mondo, giocano un ruolo fondamentale nel processo creativo di artigiani, artisti, designer e stilisti, e sono allo stesso modo apprezzate per l’uso quotidiano.

Ancora oggi, tutte le forbici Classic multiuso da 21cm sono prodotte e testate a mano nella fabbrica Fiskars di Billnäs, in Finlandia, e hanno venduto oltre un miliardo di pezzi nel mondo.

Durante i loro 55 anni di storia, le forbici Classic di Fiskars sono diventate una vera e propria icona del design.

Arancione, il colore-icona

Le prime forbici al mondo con il manico in plastica furono prodotte nel 1967 nello stabilimento Fiskars dove venivano realizzati gli spremiagrumi arancioni: lo stesso colore venne casualmente lasciato nella macchina per la produzione delle forbici. Venne allora organizzata una votazione interna per decidere quale colore usare tra il nero e l’arancione e vinse quest’ultimo, diventando la caratteristica distintiva delle forbici Classic di Fiskars.

Dalla cucina al MoMa di New York

Per 55 anni, il comfort superiore e le durevoli lame in acciaio inossidabile hanno garantito la funzionalità di lunga durata delle forbici Classic. Oggi, queste forbici sono ancora ideali per tutti i tagli e si possono trovare ovunque, dal cassetto della cucina a casa della nonna, alle scuole e agli uffici di tutto il mondo. Anche il Museo di Arte Moderna di New York ne ha un paio nella sua collezione permanente.

Il segreto del successo

Il successo delle forbici Classic si basa su uno sviluppo continuo e a lungo termine del prodotto e su materiali di prima qualità. L'angolo di taglio delle lame e l'affilatura di precisione assicurano che le forbici taglino per tutta la loro lunghezza, in modo scorrevole e preciso. Le lame sono in acciaio inossidabile temperato e sono sottoposte a sei processi di affilatura separati per assicurare le migliori prestazioni. L’impugnatura in plastica si adatta perfettamente alla mano, sostenendo l'azione di taglio.

La giunzione tra lama e manico è resistente e igienica, mentre la vite che collega le lame facilita la pulizia. Ogni paio di forbici Classic è sottoposto a severi controlli manuali: dal suono emesso aprendole e chiudendole, alla prova di taglio su materiali diversi (dalla carta, al tessuto, al poliestere), in modo che solo le forbici perfette lascino la fabbrica. Tutte le forbici della linea Classic sono garantite per 25 anni, ad ulteriore conferma della qualità premium.

Un formato per ogni esigenza

Le forbici Classic di Fiskars sono disponibili nella versione classica con le lame dritte e quella da cucina con lame ondulate e zigrinate, ideali per tagliare le piante aromatiche senza danneggiarle. La gamma comprende diverse misure e versioni specifiche per parrucchieri e sarti, per rispondere a tutte le esigenze e occasioni d’uso.

