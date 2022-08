Crem presenta la sua nuova macchina per caffè EX2

Dopo il successo della EX3, la macchina per caffè espresso più premiata del settore, il marchio Crem dell'azienda spagnola Welbilt, dà il benvenuto in famiglia alla nuova macchina per caffè espresso EX2. Combinando l'eredità delle tradizionali macchine per caffè espresso con il design contemporaneo della Ex Line, questa nuova gamma di macchine straordinarie è stata progettata per adattarsi perfettamente a qualsiasi attività alla ricerca di un investimento equilibrato in termini di attrezzature per il caffè, prestazioni di erogazione e routine di manutenzione.



Con un corpo ottimizzato e robusto che include il noto, affidabile e coerente sistema idraulico di Expobar per offrire un'ampia gamma di bevande a base di espresso, la nuova EX2 contiene anche un'area vassoio tazze migliorata, luci per il barista, comandi per la cottura a vapore, un lancia vapore extra, sistema di drenaggio e altre funzioni intelligenti, inclusa una testa del gruppo camera di preinfusione elettronica. Di conseguenza, la nuova Crem EX2 è la scelta migliore per tutte le aziende che cercano un equilibrio intelligente tra costi e prestazioni. Grazie alla sua modularità e alle tre versioni disponibili -2gr, Mini 2gr e Mini 1gr- si adatterà perfettamente ad ogni tipo di esigenza dimensionale.

foto Maria Docec

La gamma Ex Line di Crem comprende macchine per caffè espresso di design che dimostrano l'impegno del marchio nella creazione di soluzioni di caffè innovative e sostenibili che riducano al minimo l'impatto ambientale, semplificando al tempo stesso l'assistenza e la manutenzione. La Ex Line presenta anche componenti aggiornati per aumentare significativamente l'efficienza quando si tratta di qualità dell'espresso. Mentre l'EX2 si concentra sull'ottimizzazione dei costi, l'EX3 si rivolge a qualsiasi tipo di attività, da una piccola caffetteria, a una grande e trafficata catena di caffetterie o ristoranti, sottolineando un'ampia gamma di opzioni ed extra molto versatili. Oltre al suo design, all'ergonomia del barista e alle parti e finiture migliorate, l'EX3 può essere facilmente personalizzata tramite l'esclusivo Product Configurator di Crem

