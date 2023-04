Welbilt acquista i marchi WMAXX, Delfield e Crystal Tips

Welbilt dimostra ancora una volta che la tecnologia e l'innovazione sono i migliori alleati per chiunque voglia migliorare la propria attività, risparmiando costi ed energia e massimizzando qualità e benefici. A tal fine, l'azienda leader nelle attrezzature per la ristorazione annuncia l'acquisizione di tre nuovi marchi che promettono di rivoluzionare il settore alberghiero e della ristorazione: gli abbattitori di temperatura Delfield, le lavastoviglie professionali WMAXX e le macchine per il ghiaccio Crystal Tips.

Lavastoviglie WMAXX

Per prima cosa, le lavastoviglie WMAXX dispongono degli ultimi progressi tecnologici per facilitare l'eliminazione di praticamente tutti i batteri, garantendo la massima pulizia in qualsiasi attività di ristorazione e la massima sicurezza per i propri clienti. Sono costruiti con un corpo a doppia parete e sono caratterizzati da un funzionamento silenzioso e da un'elevata affidabilità. Inoltre, la sua versione PLUS con il modello Hygiene+ aumenta ulteriormente l'efficienza igienica di questa nuova attrezzatura Welbilt.

Macchina per il ghiaccio CRYSTALTIPS 1/2 Abbattitore di temperatura DELFIELD 2/2 Previous Next

Le macchine per il ghiaccio Crystal Tips in acciaio inox, invece, si distinguono per la grande capacità produttiva e di stoccaggio, e hanno un design compatto e funzionale che consente un facile accesso per la pulizia ed una facile manutenzione interna. Infine, il nuovo abbattitore Delfield della Welbilt offre affidabilità e facilità d'uso, abbattendo rapidamente cibi freschi e appena cotti per evitare la formazione di batteri e garantendo prestazioni di abbattimento professionali e d'alta qualità.

Welbilt

via Caduti di Amola 11/2 – 40132 Bologna

Tel 051 0920590

© Riproduzione riservata