Welbilt, Jean Paul Roudier nuovo direttore generale del brand Convotherm

Jean Paul Roudier subentrerà all'attuale Direttore Generale di Convotherm, Reine Wasner, che lascerà l'incarico per esplorare nuove opportunità. Durante questo periodo, Jean Paul Roudier continuerà a supervisionare la gestione delle vendite e del marketing di Welbilt Emea.

«Convotherm è leader mondiale nel mercato dei forni combinati da oltre 45 anni e poter guidare un team così esperto e competente è un vero privilegio», ha dichiarato Jean Paul Roudier. «I recenti lanci delle gamme Convotherm maxx e maxx pro, nonché del Convotherm mini, significano che siamo perfettamente posizionati per offrire una gamma completa di forni best-in-class per aiutare gli operatori in un'ampia gamma di settori».

