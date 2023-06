Vibrazioni Marine, la linea di Tognana che porta il mare a tavola

Onde verdeazzurre che si infrangono sulla spiaggia, conchiglie lucenti da raccogliere sulla battigia, il riflesso del sole abbagliante sull’acqua e tanti pesci colorati: è questa l’atmosfera da sogno in cui Tognana, leader nella produzione e distribuzione di porcellane da tavola e home decoration, ci porta ad immergerci con l’arrivo dell’estate!

Grazie al tableware della collezione Vibrazioni Marine, sarà possibile dare alla mise en place un look tutto nuovo dall’ispirazione easy chic, per portare in tavola un raffinato stile à la tropézienne, ispirazione ideale per i ricevimenti estivi. Il servizio tavola della linea Aquarium è un vero e proprio tuffo nelle profondità di mari lontani, con il suo decoro ricco di vivacità come una barriera corallina, mentre il servizio della linea Pacifico porta in tavola l’eleganza sofisticata della porcellana bianca impreziosita da delicati tratti acquarellati. E se le insalatiere e coppette in vetro della linea Pasì evocano i movimenti sinuosi e le trasparenze dell’acqua marina, le ciotole e i piattini in stoneware delle linee Fish e Dory riempiono la tavola di forme colorate e divertenti, quelle di pesci, stelle marine e conchiglie: perfetti per dare carattere a un antipasto, a una merenda o a un aperitivo in terrazza con gli amici.

Aquarium

Il servizio da 18 pezzi della linea Aquarium di Tognana porta il mare direttamente sulla tavola! Realizzato in lucido gres dai colori accesi, come il turchese e il corallo, si distingue per la decorazione del piatto piano e del piatto dessert, dai quali sembra di potersi affacciare, attraverso l’acqua trasparente, su un vivace fondale popolato di simpatici granchi, conchiglie, stelle e cavallucci marini. Per assaporare istanti di pura gioia immersi nell’atmosfera incantata di un mondo sottomarino.

Linea Acquarium

Servizio tavola 18 pz € 82,00

Fish

La linea di ciotole e piattini Fish di Tognana si compone di simpatiche forme marine che danno carattere e allegria alla mise en place, specialmente a quella di un aperitivo allestito all’aperto, con vista sul mare. Tutti gli elementi sono realizzati in stoneware dipinto a mano, per colorare la tavola con tinte fresche e vivaci e creare particolari effetti mix & match!

Linea Fish

Piattino pesce 13x8x3 cm € 5,60

Ciotola piccola pesce 12x11x3 cm € 5,70

Ciotola pesce 15x13x4 cm € 10,80

Pasì

Le ciotole in vetro blu della linea Pasì, dalla forma sinuosa, ricordano il movimento delle onde del mare. Se l’insalatiera è perfetta da esibire in tavola anche nelle occasioni speciali, le coppette saranno in grado di accompagnare con stile una merenda a base di frutta fresca o gelato!

Linea Pasì

Insalatiera 21x10 cm € 13,20

Insalatiera 17x8 cm € 7,30

Coppetta 12x6 cm € 3,50

Coppetta 10,5x5 cm € 2,90

Pacifico

In finissima porcellana, il servizio tavola della linea Pacifico presenta decori e colori ispirati ai fondali marini. Piatto piano e piatto dessert sono impreziositi da un delicato intreccio di alghe dai colori tenui e sfumati, acceso qua e là da coralli brillanti, mentre il piatto fondo è attraversato da sinuose linee verdi che richiamano i movimenti dell’acqua marina. La scelta giusta per non rinunciare mai a dare personalità e unicità alla mise en place estiva, creando allo stesso tempo un’atmosfera di armoniosa eleganza in tavola.

Linea Pacifico

Servizio tavola 18 pz € 92,00

Dory

Le ciotole in stoneware della linea Dory porteranno agli ospiti di fare un tuffo in fondo al mare, tra piattini e ciotole a forma di pesce, di stella marina e di conchiglia nelle più delicate sfumature dei colori dell’oceano. Ideali per antipasti o per gustosi aperitivi, i diversi componenti della linea si adattano facilmente a ogni occasione e portano una ventata di allegria in tavola, senza però rinunciare al bon ton.

Linea Dory

Ciotola pesce azzurra 16x10x4,5 cm € 5,30

Piattino pesce bianco 21x15x2 cm € 6,50

Piatto pesce azzurro 30x15x4 cm € 11,60

Piattino stella marina bianco 11x11x1,5 cm € 2,70

Piatto stella marina azzurro 15x15x1,5 cm € 5,00

Ciotola azzurra 21x13,5x5,5 cm € 10,10

Piattino conchiglia bianco 21x16x2,5 cm € 7,40

Per informazioni: www.tognana.com

© Riproduzione riservata