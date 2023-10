Crazy Pizza di Briatore, logo rosa per sostenere la lotta contro il tumore al seno

Nel corso del mese della prevenzione, Crazy Pizza sta promuovendo un'iniziativa speciale volta a sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce nella lotta contro il cancro al seno, una delle principali minacce alla salute delle donne. Per l'intero mese di ottobre, l'identificativo logo del marchio più giovane appartenente al Gruppo Majestas, guidato dagli imprenditori Flavio Briatore e Francesco Costa, si colora di rosa, in sintonia con il simbolo del Nastro Rosa, noto a livello internazionale.

Il logo rosa di Crazy Pizza volto a sostenere la ricerca e la lotta contro il tumore al seno

Ma l'impegno del marchio non si limita alla simbolica modifica del logo: parte del ricavato ottenuto dalla vendita di uno dei suoi cocktail distintivi, il "Campo de' Fiori," sarà destinato a sostenere la ricerca scientifica sul cancro al seno. I proventi raccolti presso le diverse sedi di Crazy Pizza saranno devoluti a organizzazioni internazionali che si dedicano quotidianamente alla ricerca e alla lotta contro il cancro al seno. In particolare, in Italia, i fondi verranno destinati alla Fondazione Umberto Veronesi; nel Regno Unito, a Future Dream; nel Principato di Monaco, a Pink Ribbon Monaco; in Arabia Saudita, all'associazione Zahra; e in Qatar, alla Qatar Cancer Society.

