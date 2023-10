Ryanair, cancellate 9 rotte in partenza da Torino Caselle: tra queste c'è Parigi

Ryanair ha annunciato la cancellazione di nove rotte in partenza e arrivo dall'aeroporto di Torino Caselle per la stagione invernale 2023/2024. Questa notizia è stata resa nota durante la seduta del consiglio comunale di ieri, lunedì 9 ottobre, dall'assessore comunale Mimmo Carretta, che ha letto una nota di Sagat in risposta a un'interpellanza presentata dal consigliere comunale di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao. Le rotte cancellate da Ryanair sono quelle per Billund, Breslavia, Cracovia, Edimburgo, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara, Praga e Stoccolma. Tuttavia, sei di queste rotte (Breslavia, Cracovia, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara e Stoccolma) riprenderanno a operare dal marzo 2024.

Ryanair cancella 9 rotte in partenza da Torino Caselle

La decisione di Ryanair di cancellare queste rotte è stata motivata dalla necessità di rimodulare l'offerta commerciale a causa di un ritardo nelle consegne di nuovi aeromobili da parte di Boeing, annunciato dalla compagnia aerea il 24 luglio. Questo ritardo ha portato a una riduzione delle risorse disponibili e, di conseguenza, alla cancellazione di rotte ritenute meno redditizie in diversi aeroporti italiani ed europei, non solo a Torino. Per i passeggeri che avevano già acquistato biglietti per le rotte cancellate, Ryanair ha offerto due opzioni: il rimborso dell'importo già pagato o l'emissione di voucher utilizzabili per altre destinazioni.

Tuttavia, non tutte le notizie sono negative, poiché Ryanair ha anche annunciato l'apertura di tre nuove rotte in partenza da Torino per la stagione invernale: Belfast (con una frequenza settimanale), Oporto e Tel Aviv (con due frequenze settimanali). È importante notare che le condizioni per quest'ultima rotta potrebbero cambiare in base agli sviluppi del conflitto israelo-palestinese.

