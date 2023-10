Wizz Air avvicina Copenaghen, Alicante, Amburgo, Berlino e Debrecen a Roma

Copenaghen, Alicante, Amburgo, Berlino e Debrecen (la seconda città più grande dell'Ungheria) saranno raggiungibili grazie alle nuove rotte annunciate dalla compagnia low-cost Wizz Air da Roma Fiumicino. Per operare queste nuove rotte, la compagnia impiegherà tre nuovi Airbus A321neo. Questi aerei si uniranno alla flotta basata nella Capitale, portando il totale a 14 aerei durante l'estate del 2024. Inoltre, è previsto un investimento complessivo di 400 milioni di euro.

Wizz Air apre nuove rotte da e per Roma Fiumicino

Oltre alle rotte menzionate verso Danimarca, Germania e altri paesi europei, ci saranno potenziamenti delle rotte esistenti per le seguenti destinazioni: Madrid, Barcellona, Malaga e Valencia in Spagna; Londra (Gatwick) in Inghilterra; Praga in Repubblica Ceca; Yerevan in Armenia; Eindhoven nei Paesi Bassi; Amman in Giordania; Sharm-el-Sheikh in Egitto; Porto in Portogallo; Suceava in Romania; Resovia in Polonia; e Baku in Azerbaigian.

«Dopo aver stabilito la nostra prima base nel Paese solo 3 anni fa, oggi Wizz Air sta rafforzando ulteriormente la sua posizione di terza compagnia aerea più grande d’Italia - ha spiegato Jozsef Varadi, ceo del Gruppo Wizz Air. Gli aerei aggiuntivi non solo forniranno ai passeggeri più opzioni di volo verso numerose destinazioni particolarmente ambite, ma stimoleranno anche l'economia poiché stiamo creando migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti con Wizz Air e nel settore dell’ospitalità».

