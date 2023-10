Incendio all'aeroporto di Luton, ritardi nei voli europei e internazionali

Non solo il conflitto israelo-palestinese, ora anche l'incendio scoppiato all'aeroporto di Luton (a Londra, in Inghilterra), il quinto per numero di passeggeri, è destinato a congestionare il traffico aereo in Europa e nel mondo. L'incidente, come riferisce la Bbc, è successo nella notte in uno dei parcheggi, che a causa dei danni dell'incendio è parzialmente crollato. Quattro fra vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto e un dipendente dell'aeroporto sono poi stati portati in ospedale a causa del fumo inalato. Nell'incidente sarebbero state coinvolte e danneggiate circa 1.200 automobili.

Incendio all'aeroporto di Luton a Londra

Si sono sentiti gli allarmi dei veicoli e forti esplosioni, mentre un testimone ha definito «incredibile» la velocità con cui l'incendio ha coinvolto il piano superiore del parcheggio. «La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale rimane la nostra priorità principale: abbiamo quindi preso la decisione di sospendere tutti i voli fino alle 12» hanno raccontato le autorità aeroportuali, che hanno poi esteso la sospensione fino alle 14 (le 15 italiane, ndr).

