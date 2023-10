L'Atelier Robuchon di Ginevra ottiene la seconda stella Michelin

A meno di due anni dall’apertura, L’Atelier Robuchon ha ricevuto la seconda stella nella prestigiosa Guida Michelin 2023. Questo riconoscimento testimonia la dedizione di Olivier Jean, l’Executive Chef al timone della cucina di The Woodward, sottolineando il livello di eccellenza che lo chef e la sua brigata cercano di raggiungere ogni giorno.

L'Atelier Robuchon

Situato all’interno di uno dei Masterpiece Hotel firmato Oetker Collection, sulle rive del lago di Ginevra, il ristorante che da oggi “merita una deviazione” si è da subito affermato come uno dei luoghi più eleganti della città, caratterizzato da una cucina aperta, dove la luce soffusa crea un’atmosfera intima per i 36 ospiti che si possono accomodare intorno al bancone. Altre due sale da pranzo private, allestite con tavoli alti, possono ospitare fino a 34 ulteriori ospiti. Ogni pasto a L’Atelier Robuchon è una vera e propria coreografia culinaria messa in atto dagli chef, dove gli spettatori – in questo caso i commensali – possono interagire con la cucina imbarcandosi in un viaggio sensoriale senza precedenti.

A supportare Chef Olivier Jean alla guida della brigata sono il Maître d'hôtel, Vitalie Rusu e Titouan Claudet, pasticcere in ascesa, capace di trovare ispirazione nell’arte contemporanea, conosciuto per le sue creazioni originali.

Olivier Jean

Sin dall’apertura, il ristorante non ha mai smesso di innovarsi, offrendo una selezione di piatti signature di Joël Robuchon affiancanti ad interpretazioni più contemporanee di Olivier Jean. Il risultato è una combinazione di savoir-faire francese e influenze asiatiche, un’idea ereditata proprio dal famoso Robuchon. L’obiettivo dell’Executive Chef è quello di sorprendere con innovative combinazioni di tecniche e sapori che costituiscono la base dei piatti più iconici del ristorante quali il caviale imperiale di Sologne con gelatina di crostacei; il filetto di manzo svizzero alla Rossini con il Porto e la Foresta Nera: una mousse di liquore kirsch, cioccolato cremoso e ciliegia confit.

Questo riconoscimento è un orgoglio per tutto il Gruppo, l’hotel e il team del ristorante. È un incentivo che incoraggia lo staff a continuare a superare se stesso per raggiungere i propri obiettivi e offrire un servizio che mira alla perfezione su misura per ogni ospite.

La visione di Olivier Jean è chiara: dopo sei anni alla guida de L’Atelier Robuchon a Taipei, il trentasettenne francese, originario di Valenza, ha seguito le aperture di Miami, New York e Montreal, per poi spostarsi a Ginevra, al The Woodward. «Questo riconoscimento è una gioia immensa,» ha commentato. «Vorrei che questo ristorante diventasse una tappa obbligatoria per gli appassionati. Questa seconda stella sottolinea il lavoro di tutto il team nella ricerca di materie prime locali e stagionali, con l’obiettivo di deliziare il palato dei nostri ospiti.»

L'Atelier Robuchon

Quai Wilson 37 - 1201 Ginevra, Svizzera

Tel +41 22 901 37 70

