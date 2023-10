Un parco moderno e sostenibile a Linate: nasce l'Airport District

Dopo il recente ammodernamento dell'aerostazione di Linate, che l'ha reso il “Best Airport 2023” secondo Aci Europe, e l'arrivo della M4 che ha ridotto notevolmente i tempi di collegamento con il centro di Milano, Sea vuole aprire alla città un'area fino ad oggi non accessibile che offrirà ampi spazi verdi, nuovi edifici e l'accesso diretto all'Idroscalo: il Linate Airport District. Obiettivo di questo progetto è rigenerare un luogo che finora ha vissuto come spazio di servizio e per il quale la presenza dell'Idroscalo non dovrà più rappresentare un mero limite fisico, ma un'occasione di creare valore, bellezza e opportunità di sviluppo. Il progetto di rigenerazione urbana, affidato alla Chorus Life Linate Spa di Costim - società controllata dal Gruppo Polifin, nell'ambito del contratto di sub-concessione come sviluppatore di operazioni di riqualificazione - sarà basato sul concept “ChorusLife”.

Un rendering del nuovo Linate Airport District

Questo modello di “città del futuro” promuove la sostenibilità, la condivisione e la socializzazione tra generazioni differenti, combinando servizi e offrendo vantaggi sia alle funzioni aeroportuali che ai frequentatori di Lad. Il “Linate Airport District” - il cui sviluppo, in sub-concessione, si chiamerà “Chorus Life Linate” - sarà a disposizione degli operatori aeroportuali e degli utenti della M4. Questo progetto si propone di collegare l'aeroporto a uno scenario “verde e blu” affascinante, rappresentato dall'Idroscalo, offrendo opportunità di svago e relax per tutti i milanesi e non solo. Il concept progettuale - elaborato dalla divisione Development di COSTIM con lo studio di architettura Tectoo - mira proprio a valorizzare la presenza dell'acqua nel contesto urbano, mettendo l'accento sulla natura e sulla qualità e fruibilità degli spazi anche grazie al sistema di percorsi ciclabili e pedonali intervallati da piazze pubbliche e luoghi di aggregazione.

«Il Linate Airport District completa il restyling di Linate - ha affermato Armando Brunini, ceo di Sea Milan Airports -. Milano ha un aeroporto che raggiunge i massimi standard di qualità che l'industria offre e riqualificando le aree del sedime verranno migliorate le funzioni e i servizi a supporto dell'attività aeroportuale con un duplice vantaggio. Possiamo offrire a coloro che lavorano in aeroporto spazi lavorativi moderni e funzionali e a tutti i cittadini ampi spazi verdi direttamente collegati all'Idroscalo».

FONTE: Italpress

© Riproduzione riservata