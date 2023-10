Dall'Ue approvate le norme che favoriscono la tracciabilità del pesce

Via libera dal Parlamento Europeo, grazie a 438 voti favorevoli, 146 contrari e 40 astensioni, alle nuove misure per il controllo alle attività di pesca. Dopo l'approvazione a queste norme i pescherecci verranno monitorati e tutte le catture saranno registrate per garantire la piena tracciabilità del prodotto. In più le imbarcazioni superiori ai 18 metri saranno obbligate ad installare a bordo sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, comprese le telecamere a circuito chiuso.

Pescherecci, nuove norme dall'UE

Non solo: tutte le imbarcazioni dovranno avere in dotazione a bordo un dispositivo di tracciamento in grado di permettere alle autorità nazionali di localizzarle e identificarle a intervalli regolari. Le imbarcazioni di piccole dimensioni potranno essere esentate da questo obbligo ma solo fino al 2030 mentre tutti gli altri pescherecci hanno a disposizione 4 anni di tempo per adeguarsi a tali normative. Secondo le quali, inoltre, tutte le imbarcazioni dell'Ue dovranno registrare e dichiarare le proprie catture in modo digitale direttamente durante la fase di pesca.

