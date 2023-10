Sindacato balneari: «I comuni evitino di emanare atti che sarebbero impugnati»

Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano Balneari

La Giunta nazionale del Sindacato italiano balneari (Sib), affiliato a Confcommercio, si è riunita a Roma per esaminare la situazione e deliberare sulle azioni sindacali necessarie per la categoria. «Chiarito lo stato del contenzioso giudiziario e, in modo particolare, quello davanti alla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la cui udienza di discussione è stata fissata per il prossimo martedì 24 ottobre - ha dichiarato il presidente del sindacato, Antonio Capacchione. Abbiamo manifestato grande unanime preoccupazione per l’assenza di un intervento del Governo chiarificatore per gli Enti concedenti (Autorità di sistema portuale e comuni) e deciso iniziative nei confronti dei comuni per evitare che adottino atti che sarebbero solo fonte di un contenzioso certo e dannoso per gli enti medesimi».

