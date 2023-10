Ita Airways cancella 20 voli nazionali a causa dello sciopero dei trasporti

Ita Airways è costretta a cancellare diverse decine di voli a causa dello sciopero generale programmato per venerdì 20 ottobre che coinvolgerà non solo il trasporto pubblico locale ma anche il comparto aereo. Questo sciopero si aggiunge a uno di 24 ore precedentemente annunciato nel settore del trasporto pubblico locale da parte dei sindacati Cub, Sgb, Adl e Sicobas. L'effetto combinato di entrambi gli scioperi causerà notevoli disagi ai viaggiatori in possesso di biglietti per i voli operati da Ita Airways. La compagnia di bandiera ha dichiarato di essere stata "costretta" a cancellare 20 voli nazionali, di cui 16 previsti per il 20 ottobre.

Ita Airways cancella 20 voli nazionali a causa dello sciopero del comparto aereo

L'agitazione di 24 ore è stata indetta principalmente per protestare contro la mancata adeguataumento dei salari in risposta all'inflazione e l'adozione di contratti con paghe orarie al di sotto del costo della vita. La durata dello sciopero sarà di 24 ore, ma sono previste fasce di garanzia durante la giornata, tra le ore 7:00 e le 10:00 del mattino e tra le 18:00 e le 21:00. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) ha pertanto pubblicato un elenco dei voli che rientrano nella categoria dei servizi pubblici essenziali e che saranno operati regolarmente da Ita Airways.

