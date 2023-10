Ryanair, il piano invernale per Genova: raddoppiano i voli, ma 5 rotte in meno

Ryanair ha annunciato otto rotte invernali da e per l'aeroporto di Genova per la stagione 2023. Rispetto al periodo pre-Covid il numero di rotte è quadruplicato e i voli settimanali sono quasi raddoppiati, ma ci sono state cinque rotte in meno rispetto alla stagione 2022/2023. La compagnia aerea irlandese si concentrerà principalmente sulla connettività interna all'Italia, offrendo fino a tre voli settimanali per la Sardegna e la Sicilia durante il periodo natalizio.

Annunciato il piano invernale di Ryanair per Genova

Le otto rotte comprenderanno destinazioni come Bari, Cagliari, Bruxelles, Catania, Napoli, Palermo, Londra Stansted e Lamezia Terme, con un totale di 34 voli settimanali (rispetto ai 26 della scorsa stagione invernale). È importante notare che la compagnia low-cost irlandese sta attualmente riducendo la sua presenza in molti aeroporti italiani, concentrando invece le operazioni su Roma e Milano.

«Come compagnia aerea numero 1 in Italia - ha commentato Mauro Bolla, capo della comunicazione di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania. Ryanair è lieta di annunciare l'operativo per l'inverno 2023 da Genova verso 8 rotte, offrendo ai cittadini e visitatori di Genova ancora più scelta per fughe invernali alle tariffe più basse in Europa».

